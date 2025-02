PUTEVI ŽIVOT ZNAČE: Obnova putne infrastrukture u Kraljevu na listi prioritetnih zadatka

Uz državne kapitalne investicije usmerene prema ubrzanom razvoju saobraćajne infrastrukture, poput nastavka izgradnje Moravskog koridora i početka realizacije projekta brze saobraćjnice od Kraljeva, preko Raške, do Novog Pazara, i obnova lokalne putne mreže nalazi se na listi prioritnih zadataka u gradu na Ibru za 2025. godinu.

G.Šljivić

Kao i lane, loklna samouprava će za obnovu i asfaltiranje puteva i ulica na seoskom području, gradskim i prigradskim naseljima, iz budžeta izdvojiti više od 150 milina dinara. S druge strane, uz pomoć resornog Ministrstva planiran je nastavak rekonstrukcije važnog puta prema Goču kako bi se do ove planine stizalo mnogo brže, bezbednije i udobnije, kao i sanacija oštećenja na starom mostu preko Ibra za koju će, prema procenama stručnjaka, biti neophodno izdvojiti najmanje 200 miliona dinara.

Osim toga, predviđena je i rekonstrukcija dela Ulice Cara Lazara, jedne od najprometnijih i najvažnijih jednosmernih saobraćajnica koja prolazi kroz strogi centar grada, i to od raskrsnice sa Hajduk Veljkovom, do raskrsnice sa Ulicom Vojvode Putnika.

G.Šljivić Ulica Cara Lazara u Kraljevu

- Za obnovu dela ove ulice iz gradske kase za početak je opredeljeno 30 miliona dinara, a reblansom budžeta za 2025. obezbediće se i dodatna sredstva kako bi se radovi završili do kraja godine – kaže dr Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva.

G.Šljivić Raskrsnica kod "male pijace"

Za izgradnju kružnog toka kod „Male pijace“ koji bi trebalo da „razmrsi“ svakodnevni saobraćajni čvor na najprometnijoj raskrsnici na ulazu u grad iz pravca Čačka i Raške, kako je njavljeno, „Putevi Srbije“ kao investitor trebalo bi da izdvoje ukupno 74 miliona dinara. To je, boraveći u Kraljevu, najavio i Darko Glišić, ministar za javna ulaganja u Vladi Srbije, a ukoliko sve bude išlo prema planu, očekuje se da će i ti radovi započeti tokom ove godine.

G.Šljivić Deonica Moravskog koridora

AUTO-PUT

MORAVSKI KORIDOR, odnosno moderan auto-put E-761 Preljina-Pojate, kroz teritoriju grada na Ibru prolazi trasom u dužini od 54 kilometara. Kako je najavljeno prilikom otvaranja deonice od Kruševca do Vrnjačke Banje, tokom 2025. završiće se deonica od Banje do kraljevačkog sela Vrba, kao i od Preljine do Adrana, čime će se i Kraljevo priključiti na mrežu evropskih auto-puteva. A, spajanje Adrana sa Vrbom, u dužini od 12 kilometara, predviđeno je za 2026.