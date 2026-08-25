"SVI ZNAJU KAKAV KVALITET IMAMO, ALI..." Željko Obradović o Panatinaikosu, novim igračima...

Uskoro počinje nova era u Panatinaikosu, koju predvodi Željko Obradović. Grčki velikan će biti bar na papiru glavni kandidat za osvajanje svih mogućih trofeja, a bivši trener Parttizana se na "Media Day-u" obratio novinarima i prokomentarisao velika očekivanja koja prate njegov novi tim.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Na danu za medije u Atini, Obradović se obratio novinarima i prokomentarisao velika očekivanja koja prate njegov novi tim.

"Za mene je to potpuno normalno. Svi razumeju kakav kvalitet imamo, ali je suština da funkcionišemo kao tim. Nažalost, nemamo mnogo dana na raspolaganju da treniramo zajedno, ali situacija je takva i nikada se neću žaliti zbog toga. Već sam naglasio stručnom štabu i igračima da su zahtevi visoki, što smatram potpuno opravdanim. Naš cilj je da ostanemo ujedinjeni u teškim trenucima, da shvatimo da je sezona duga i da se fokusiramo na svakodnevni rad“, rekao je Željko.

Trofejni srpski stručnjak osvrnuo se i na ekipu koja je sastavljena tokom leta, ali nije želeo da donosi prerane zaključke.

"Još je rano. To su igrači koji veoma dobro poznaju košarku i ovde su upravo zbog kvaliteta. Doveli smo ih iz tog razloga, tako da nema nikakve sumnje u njihovu vrednost. Kao i uvek, potrebno je vreme da se uskladimo, razgovaramo i radimo. Idemo korak po korak i sve će biti kako bi trebalo“.

Obradović se u Atini odseća kao kod kuće.

"Veoma sam zadovoljan. Reći ću vam samo ovo, iako je bilo leto, svima nam je bilo veoma lako da budemo ovde. Osećamo se kao da je ovo naš dom i to je posebno pozitivno. Svi razumeju šta bi trebalo da radimo. Naša uloga u stručnom štabu jeste da pomognemo igračima na svaki mogući način, kako bi mogli da budu posvećeni isključivo košarci. To je naš cilj“.