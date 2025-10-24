TENISKI SVET U NEVERICI! Rafael Nadal otkrio kako su mu roditelji zabranili da igra Rolan Garos

NIKO nije kao on na Rolan Garosu i mnogo će proći vremena i možda niko neće uspeti da ponovi podvig Rafaela Nadala.

FOTO: Tanjug/AP

Španac je 14 puta podigao pehar u Bulonjskoj šumi za rubriku verovali ili ne, ali počeci nisu bili baš tako obećavajući.

Rafael Nadal je govorio o tome kako mu roditelji nisu dozvolili da učestvuje na juniorskom Rolan Garosu jer je morao da se posveti obavezama iz škole.

Legendarni španski teniser je ispričao interesantnu anegdotu tokom ceremonije na kojoj mu je dodeljena titula "doctor honoris causa" na Univerzitetu u Salamanki.

- Te 2002. bio sam tinejdžer i bio sam veoma uzbuđen zbog jednog cilja: da prvi put igram na juniorskom Rolan Garosu. U to vreme, već sam imao nekoliko ATP poena i igrao sam na međunarodnim turnirima, pa sam ovo smatrao odličnom prilikom da se takmičim na jednoj od najpoznatijih scena u mom sportu. Zamislite uzbuđenje što sam mogao da igram u Parizu sa 15 godina. Međutim, moji roditelji su mi rekli da neću moći da učestvujem, jer se to poklapa sa periodom ispita - rekao je Nadal, pa dodao:

- Sa 15 godina je bilo veoma teško razumeti odluku mojih roditelja. Imao sam pred sobom mogućnost da igram grend slem, a oni mi to nisu dozvolili. Uprkos mom razočaranju, moji roditelji su ostali čvrsti u svojoj odluci i na kraju - nisam igrao.

- Vremenom sam shvatio da je ta odluka bila važna lekcija i danas im zahvaljujem što su mi pomogli da završim obavezno školovanje i naučili me da nijedan od ovih sportskih ciljeva ne može biti važniji od obrazovanja - istakao je Nadal.