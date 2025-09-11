"NISAM ZNAO HOĆU LI ZAVRŠITI MEČ": Cicipas otvorio dušu, govorio o dramatičnom periodu života

GRČKI teniser Stefanos Cicipas ne može da se sabere u prethodnim mesecima, a sada je govorio o lošoj formi u kojoj se nalazi.

FOTO: Profimedia

Za sve nekada treći teniser sveta, a sada 27. na ATP listi krivi društvene mreže.

- Shvatio sam da provodim sate u sobi na Instagramu gledajući video snimke i kako sam ih više gledao bilo mi je teže da se pokrenem i poželim da idem bilo gde, pa i da treniram. Posle povrede sam koristio društvene mreže kao beg od svega i to mi je postalo utočište. Ali shvatio sam da to nije zdravo, moram da se distanciram, to je pitanje mog mentalnog zdravlja - rekao je Cicipas.

Pritom, Grk se muči sa povredom leđa.

- Na treninzima pre Ju-Es Opena osećao sam se dobro, ali čim sam kročio na teren, problemi su se vratili. Nisam mogao da završim mečeve bez medicinske pomoći. To me strašno destabilizuje, jer nemam više poverenja u svoje telo, a samim tim ni u svoj tenis. Sve je to praćemo ogromnim stresom, anksioznošću, tenzijom i padom samopouzdanja koji osećam - kaže Cicipas za SDNA.

Pogodio ga je i raskid sa Paolom Badosom.

- Prošao sam kroz traumatičan period, ne mogu mnogo toga da obećam ni kada je u pitanju nastup za Grčku u Dejvis kupu. Zaista nemam pojma kakve rezultate mogu da pružim u naredom periodu.

Rezultati govore sve – posle titule u Dubaiju u februaru, Cicipas je na najvećim turnirima beležio samo razočaranja. Na Australijan openu i Vimbldonu ispao je već u prvom kolu, na Ju-Es Openu preživeo je do drugog, gde ga je izbacio Danijel Altmajer.

- U Njujorku sam ušao na teren sa milion sumnji. Nisam znao ni da li ću završiti prvi meč. Bio sam pun negativnih misli - priznao je.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja