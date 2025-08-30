OVO SU SVI ČEKALI: Evo kad Novak Đoković igra u osmini finala Ju-Es opena
NOVAK Đoković ja na Ju-Es openu stigao do osmine finala i poznato je kad će opet biti na terenu.
On će igrati protiv Nemca Jana Lenardna Štrufa, a organizatori poslednjeg grend slema u sezoni odredili su i termin tog meča. To će biti ponovo u 01.00 u noći između nedelje i ponedeljka.
Nole je u svoja dosadašnja tri meča, dva puta igrao u tom terminu i već se privikao na uslove koji su u Njujorku u to vreme.
Đoković i Štruf su se do sad sastali sedam puta i svaki put je srpski teniser izlazio kao pobednik.
