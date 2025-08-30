Tenis

OVO SU SVI ČEKALI: Evo kad Novak Đoković igra u osmini finala Ju-Es opena

Časlav Vuković

30. 08. 2025. u 20:28

NOVAK Đoković ja na Ju-Es openu stigao do osmine finala i poznato je kad će opet biti na terenu.

ОВО СУ СВИ ЧЕКАЛИ: Ево кад Новак Ђоковић игра у осмини финала Ју-Ес опена

FOTO: Tanjug/AP/Adam Hunger

On će igrati protiv Nemca Jana Lenardna Štrufa, a organizatori poslednjeg grend slema u sezoni odredili su i termin tog meča. To će biti ponovo u 01.00 u noći između nedelje i ponedeljka.

Nole je u svoja dosadašnja tri meča, dva puta igrao u tom terminu i već se privikao na uslove koji su u Njujorku u to vreme.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Đoković i Štruf su se do sad sastali sedam puta i svaki put je srpski teniser izlazio kao pobednik.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?

Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?