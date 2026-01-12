BRONZA ZA SJAJNOG KNEŽEVIĆA: Paraatletičar iz Vršca osvojio medalju u skoku u dalj

PARAATLETIČAR Dušan Knežević, član Atletskog kluba „Atina“ iz Vršca, osvojio je bronzanu medalju u skoku u dalj na Otvorenom prvenstvu Beograda za juniore.

Foto: Privatna arhiva

Iako to nije njegova primarna disciplina, on se posle tri godine pauze ponovo oprobao u njoj i skočio 6.03 metra, što je jedan od najboljih rezultata u Evropi, u konkurenciji paraatletičara.

Knežević se, inače, od prošlog leta takmiči kao paraatletičar, ali je nastavio da učestvuje i na regularnim takmičenjima, uglavnom u sprinterskim disciplinama.

Posebnu pažnju na sebe je skrenuo lane, nakon učešća na seniorskom Svetskom prvenstvu u paraatletici u Indiji, kada je, iako zvanično još uvek junior, zauzeo četvrto mesto u trci na 200 metara.