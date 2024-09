RAFA, DA LI TI JE SADA JASNO? Novak Đoković začepio usta Nadalu za sva vremena

NOVAK Đoković je pokorio Pariz, osvojio zlato na Olimpijskim igrama i pokazao svima, ako je uopšte iko sumnjao, da je najveći svih vremena.

FOTO: Tanjug/AP

Srbin je praktično obesmislio tenis, sport koji je bio rezervisan za buržoaziju i elitu, došao je tamo neki momak iz Beograda, "išamarao" sve i podigao letvicu toliko visoko da će je teško neko u skorije vreme prebaciti.

Očigledno je to zasmetalo nekadašnjem njegovom velikim konkurentu Rafaelu Nadalu, koji je pokušao da "poništi" veliki uspeh srpskog tenisera, pronašao je razlog zbog čega Noletovo zlato iz Pariza nema tu težinu. Iako nije pomenuo Đokovića imenom i prezimenom, apsolutno je jasno da je na njega mislio.

- Život u Olimpijskom selu je u potpunosti drugačiji u odnosu na ono na šta smo navikli. Odmor i mir je nešto bitno i mislim da je taj nivo gori nego bilo koji turnir na kom igramo. Ali, ja ovo kažem iz srca - ako igraš na Olimpijskim igrama, onda moraš da budeš u Olimpijskom selu. Ako to ne uradiš, onda su Olimpijske igre iste kao bilo koji drugi turnir, a to je takmičenje koje je jednom u četiri godine. Ako ti je jednom u četiri godine malo nelagodno… Ponavljam, ako želiš da uživaš u tome, onda moraš da budeš u Olimpijskom selu - rekao je Rafael Nadal, aludirajući na to da Đoković nije bio smešten sa ostalim srpskim sportistima u Olimpijskom selu.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

A sada mu je stigao i odgovor od Novaka Đokovića, koji mu je začepio usta za sva vremena.

- Svaki olimpijac treba da boravi barem jednom u selu. Ja sam to uradio u Pekingu 2008. godine. Sada sam odlučio da budem van kako bih bio miran i koncentrisan. Imam neke rutine koje mi pomažu da idem na medalju. Hteo sam da odem do menze i teretane na Olimpijskim igrama, bilo je puno sportista tu, ali je došao trenutak kada sam morao da se okrenem i odem odatle. Najlepše mi je bilo kada sam došao do naše misije. Proćaskao sam i razgovarao sa mnogima - rekao je Novak Đoković i dodao:

- To je posebna atmosfera i zajednica. Tu ste kao tim, porodica. Delite zajedničke prostorije, bodrite se… Televizori uvek prate naše sportiste, da budemo u toku sa dešavanjima. Svi su mi iz naše misije posle medalje priredili emocije koje ću pamtiti do kraja života. Najviše sam se radovao odlasku u selu. Svi su me zadužili. Toliko mi je bilo neprijatno od tolike podrške, ne znam kako da im se odužim. Većina njih je i dalje bila u takmičenju. Neki su i rano ujutru imali takmičenje. Svi smo se radovali, otvarali šampanjac - rekao je Novak u emisiji Putem šampiona na Radio-televiziji Srbije.

