Miloš Teodosić poslao jaku poruku navijačima Zvezde pred početak nove sezone (VIDEO)

Miloš Teodosić prvi put se javno obratio u ulozi sportskog direktora Crvene zvezde, tri meseca nakon što je preuzeo novu funkciju u klubu.

Foto: KK Crvena zvezda

Legendarni Teo govorio je na tradicionalnoj manifestaciji "Zvezdana noć", gde je pozdravio igrače, stručni štab, prijatelje i partnere kluba, kao i prisutne goste.

- Zaista mi je drago što vas vidim u ovako velikom broju i što ste prisutni na otvaranju i početku nove sezone - rekao je nekadašnji plejmejker na početku izalganja.

Nekadašnji kapiten crveno-belih osvrnuo se i na promene koje su tokom leta napravljene u ekipi, uključujući i trenersku poziciju. Od navijača i javnosti zatražio je strpljenje.

- Kao što već znate, napravili smo nekoliko promena u igračkom kadru, između ostalog i u trenerskom. Poznavajući ljude u Srbiji, znam da smo skloni da komentarišemo i analiziramo igru, ali bih vas zamolio da nam, bar za početak, date prostora, da imate razumevanja i da nam pružate podršku tokom tog početnog perioda. Verujte da nam to znači, znači previše.

Teodosić je potom poželeo uspešnu sezonu seniorskom timu, ali i mlađim kategorijama.

- Želim uspešnu i srećnu sezonu seniorskom timu. Biće nam potrebno i te sreće, jer je u prethodnim godinama u nekim utakmicama nismo imali. Nadam se da ćemo je imati ove sezone.

Govoreći o mlađim selekcijama, dodao je:

- Iz moje perspektive, to je nešto o čemu ceo klub Crvena zvezda mora da vodi računa, o mlađim selekcijama, kako bismo u narednom periodu i narednim godinama promovisali mlade igrače i stvarali uslove da deca Zvezde igraju za Zvezdu - zaključio je popularni Teo.

Crveno-beli će u petak odigrati poslednju pripremnu utakmicu pred početak sezone, ponovo protiv Arisa, ovaj put u "Pioniru". Takmičarska godina počinje narednog četvrtka, kada će Beogradsku arenu posetiti Žalgiris (20.00).

Dva dana kasnije započeće ekipa Ibona Navara i odiseju u ABA ligi, a rival će im biti čačanski Borac. Zatim sledi duplo evroligaško kolo i mečevi sa Hapoelom iz Tel Aviva i Efesom u Beogradu, pa gostovanje FMP-u u okviru druge runde regionalnog takmičenja.