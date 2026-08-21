DINAMO ČEKA BUDVANE: Ovog vikenda zvanično startuje Regionalna liga za rukometaše

REGIONALNA liga za rukometaše zvanično startuje ovog vikenda. U prvom kolu grupe A u nedelju, 23.avgusta sastaju se: Pelister – Partizan (18.00), Lovćen – Dubočica (19.00). Slobodan je Alkaloid.

Foto: Depositphotos

U grupi B sutra (18.00) Dinamo u Pančevu dočekuje Budvu. Ohrid i Vojvodina su se ranije sastali i slavili su Makedonci sa 29:19. Novosađani su iskoristili učšeće na turniru u Ohridu da ranije odigraju i meč osmog kola sa Vardarom, koji su izgubili sa 36:30.

Prve dve ekipe iz svake grupe plasiraće se na F4 Regionalne lige, u kojoj učestvuju klubovi iz Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije.