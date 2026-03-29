UŽASNA NESREĆA U HRVATSKOJ! Prekinuto takmičenje, ima povređenih! Među njima je i beba!

Jezive scene obeležile ovo sportsko dešavanje.

Foto: Printskrin/dnevnik.hr/video

Danas su u Zadru povređene četiri osobe, tokom automobilske trke "Velika nagrada Zadra", kada je jedan od takmičara uleteo na severni parking Sportskog centra Višnjik gde se takmičenje održavalo.

Hrvatski Radio Zadar saznaje da je među povređenima i osmomesečna beba. Predsednik Auto kluba RTZ koji je organizovao trku Goran Ban potvrdio je da se dogodio incident unutar zatvorenog dela trkališta.

"Imali smo jedan incident, sudar u kojem je učestvovao jedan od takmičara unutar zatvorenog dela trkališta gde se održavalo takmičenje, u kojem su, nažalost, povređene četiri osobe", rekao je Ban.

Dodao je da su službe hitne pomoći reagovale na licu mesta i da se čekaju zvanične informacije o povređenima.

Ban je naveo i da su u incidentu učestvovale četiri osobe i dva automobila, a da je "automobil takmičara probio zaštitnu barijeru i udario u izložbeni automobil sponzora."

Takmičenje je posle užasnih scena prekinuto, navodi isti izvor.

BONUS VIDEO: Spektakularan doček! Kilijan Mbape predstavljen u Realu iz Madrida