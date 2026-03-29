UŽASNA NESREĆA U HRVATSKOJ! Prekinuto takmičenje, ima povređenih! Među njima je i beba!
Jezive scene obeležile ovo sportsko dešavanje.
Danas su u Zadru povređene četiri osobe, tokom automobilske trke "Velika nagrada Zadra", kada je jedan od takmičara uleteo na severni parking Sportskog centra Višnjik gde se takmičenje održavalo.
Hrvatski Radio Zadar saznaje da je među povređenima i osmomesečna beba. Predsednik Auto kluba RTZ koji je organizovao trku Goran Ban potvrdio je da se dogodio incident unutar zatvorenog dela trkališta.
"Imali smo jedan incident, sudar u kojem je učestvovao jedan od takmičara unutar zatvorenog dela trkališta gde se održavalo takmičenje, u kojem su, nažalost, povređene četiri osobe", rekao je Ban.
Dodao je da su službe hitne pomoći reagovale na licu mesta i da se čekaju zvanične informacije o povređenima.
Ban je naveo i da su u incidentu učestvovale četiri osobe i dva automobila, a da je "automobil takmičara probio zaštitnu barijeru i udario u izložbeni automobil sponzora."
Takmičenje je posle užasnih scena prekinuto, navodi isti izvor.
Preporučujemo
FUDBALSKI POTRES! Legendarni trener doživeo infakrt na treningu!
29. 03. 2026. u 11:52
SKANDAL U HRVATSKOJ! Tompson sa razglasa dočekao fudbalere Sinđelića...
29. 03. 2026. u 11:11
JEZIVA TRAGEDIJA! Navijač poginuo na stadionu na kome će biti otvoreno Svetsko prvenstvo
29. 03. 2026. u 09:04
NEMAČKA SE OZBILjNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: "Panceri" imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu
SIGURNI učesnik Mundijala, Nemačka želi da reprezentativnu pauzu završi novom pobedom pred svojim navijačima na "MHP areni", dok Gana u duel ulazi uzdrmana serijom loših rezultata i bez mnogo samopouzdanja (20.45).
30. 03. 2026. u 11:30
GORAN IVANIŠEVIĆ "SAHRANIO" NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)
Najnovije vesti iz tenisa tiču Gorana Ivaniševića. Novak Đoković je bio jedna od tema kojom se bavio Hrvat, bivši Noletov trener.
30. 03. 2026. u 13:20
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
