FERŠTAPEN ŠOKIRAO SVET! Penzioniše se na kraju 2026. godine?!

Maks Ferštapen završio je trku u Japanu na osmoj poziciji, nakon čega je šokirao svet.

Nakon trke je bio frustriran i BBC ga je upitao da li su tačne priče o njegovom penzionisanju:

"Baš tako, razmišljam o tome kao i svemu ostalom svakog dana. Nije lepo kada morate da se trkate na ovaj način. Ovo je anti-vožnja. Nije čak ni do pozicije, nemam problem ako završim sedmi ili osmi ili gde već budem", rekao je Ferstapen.

