Košarka

"TRAŽIĆEMO SVOJU ŠANSU U BEOGRADU!" Trener Bosne pred meč sa Partizanom

Filip Milošević

29. 03. 2026. u 18:35

Trener Bosne Muhamed Pašalić izneo je očekivanja pred meč sa Partizanom u okviru ABA lige.

Foto: Profimedia

“Gostovanje kod Partizana uvek nosi dodatnu težinu. To je ekipa koja kažnjava svaku grešku i protiv koje se mora igrati 40 minuta na visokom nivou. Mi želimo da odigramo dobar meč i popravimo utisak s prve utakmice u Sarajevu. Trebamo odgovoriti fizički i energetski da bi bili konkurentni i sigurno da ćemo tražiti svoje šanse u Beogradu”, rekao je Muhamed Pašalić. 

Crno-beli su u prvom duelu slavili sa čak 40 razlike (93:53), a Bosna pred ovaj meč ima skor od devet pobeda i 11 poraza. 

Utakmica između Partizana i Bosne na programu je u ponedeljak od 21 čas. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
