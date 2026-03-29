"TRAŽIĆEMO SVOJU ŠANSU U BEOGRADU!" Trener Bosne pred meč sa Partizanom

Trener Bosne Muhamed Pašalić izneo je očekivanja pred meč sa Partizanom u okviru ABA lige.

Foto: Profimedia

“Gostovanje kod Partizana uvek nosi dodatnu težinu. To je ekipa koja kažnjava svaku grešku i protiv koje se mora igrati 40 minuta na visokom nivou. Mi želimo da odigramo dobar meč i popravimo utisak s prve utakmice u Sarajevu. Trebamo odgovoriti fizički i energetski da bi bili konkurentni i sigurno da ćemo tražiti svoje šanse u Beogradu”, rekao je Muhamed Pašalić.

Crno-beli su u prvom duelu slavili sa čak 40 razlike (93:53), a Bosna pred ovaj meč ima skor od devet pobeda i 11 poraza.

Utakmica između Partizana i Bosne na programu je u ponedeljak od 21 čas.

