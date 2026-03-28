CRNO-BELI OSVOJILI KUP: Rukometaši Partizana pobedili Dinamo i osvojili Kup "Prof. dr Branislav Pokrajac"

Filip Milošević

28. 03. 2026. u 22:10

Rukometaši Partizana osvojili su Kup "Prof. dr Branislav Pokrajac", pošto su večeras u Beogradu u finalu pobedili Dinamo iz Pančeva rezultatom 34:27 (18:14).

FOTO: M. Vukadinović

Rukometaši Partizana su večerašnjim trijumfom protiv Dinama stigli do 13. Kupa Srbije u istoriji kluba.

Najefikasniji u ekipi Partizana bili su Nikola Crnoglavac i Miha Kotar, koji su postigli po sedam golova, dok je Aljoša Damjanović dodao šest.

U timu iz Pančeva najbolji je bio Veljko Čabrilo sa osam pogodaka.

Za najboljeg igrača finala Kupa Srbije proglašen je rukometaš Partizana Aljoša Damjanović

Finale je odigrano u SC "Prof. dr Branislav Pokrajac" u Beogradu pred oko 2.000 navijača.

