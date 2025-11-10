ZVEZDA KOD RADNIČKOG: Crveno-bele i "krstašice" u prvom meču četvrtfinala Kupa Srbije za odbojkašice
U PRVOJ utakmici četvrtfinala Kupa Srbije sutra će se u Beogradu sastati Radnički i Crvena zvezda. Očekuje se neizvestan meč.sličan prvenstvenom u kojem su slavile devojke sa Crvenog krsta -3:2. U sredu se sastaju: Srem – Ub (18.00), Jedinstvo SP – TENT (18.00), Jedinstvo Už. – Železničar (19.00).
Revanš utakmice su 19.novembra. Pravila su ista kao i u evropskim kupovima: pobeda od 3:0 i 3:1 vredi tri boda, od 3:2 dva, a poraz od 2:3 jedan. Ukoliko ekipe imaju isti broj bodova igraće se „zlatni set“ do 15 poena.
Trofej brani TENT iz Obrenovca.
PARTIZAN ČUVA PRVO MESTO: "Crno-beli" su zauzeli tron Superlige Srbije i ne planiraju da siđu sa njega
PARTIZAN je sredinom nedelje pobedom nad Javorom preuzeo prvo mesto, a priliku da se učvrsti na njemu imaće danas od 18.30 kada bude ugostio Novi Pazar.
09. 11. 2025. u 09:40
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
