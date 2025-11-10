Ostali sportovi

ZVEZDA KOD RADNIČKOG: Crveno-bele i "krstašice" u prvom meču četvrtfinala Kupa Srbije za odbojkašice

Slobodan Krstović

10. 11. 2025. u 22:50

U PRVOJ utakmici četvrtfinala Kupa Srbije sutra će se u Beogradu sastati Radnički i Crvena zvezda. Očekuje se neizvestan meč.sličan prvenstvenom u kojem su slavile devojke sa Crvenog krsta -3:2. U sredu se sastaju: Srem – Ub (18.00), Jedinstvo SP – TENT (18.00), Jedinstvo Už. – Železničar (19.00).

CEV (ilustracija)

Revanš utakmice su 19.novembra. Pravila su ista kao i u evropskim kupovima: pobeda od 3:0 i 3:1 vredi tri boda, od 3:2 dva, a poraz od 2:3 jedan. Ukoliko ekipe imaju isti broj bodova igraće se „zlatni set“ do 15 poena.

Trofej brani TENT iz Obrenovca.

