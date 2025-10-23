SVE JE SPREMNO! Jesenji polumaraton 23.novembra u Beogradu
Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš najavio je da se za šesti Jesenji polumaraton, koji će se na ulicama našeg glavnog grada trčati 23. novembra, očekuje obaranje rekorda po broju učesnika.
- Prošle godine imali smo 4.450 trkača, a ove godine očekujemo da će ih na startu biti više od pet hiljada”, poručio je Habuš.
On je naglasio da bi na taj način 16. put uzastopno, na trkačkim događajima u organizaciji Beogradskog maratona, bio oboren rekord po broju učesnika što predstavlja svojevrstan kuriozitet:
- Uspostavili smo odnos međuosbnog poverenja sa našim trkačima i na to smo zaista ponosni. Svaki put se potrudimo da im omogućimo maksimalan ugođaj na stazi i to je očigledno prepoznato na pravi način. Takođe, ovo je i svojevrsna potvrda da trkačka zajednica u Srbiji raste, postaje sve masovnija i to nas posebno raduje”, rekao je Habuš.
Osim trke na 21 kilometar biće održana i trka na deonici od 10 hiljada metara.
- Jesenji polumaraton organizujemo u saradnji sa našim partnerima iz Srpskog atletskog saveza, a trka na 21 kilometar ujedno će biti i Državno prvenstvo u polumaratonu. Naš najbolji atletičar na srednjim i dugim prugama Elzan Bibić braniće titulu osvojenu prošle godine, a ujedno je najavio i napad na državni rekord koji još od 1998. godine drži Janko Benša i to u vremenu 1:02:15. Pre dve godine Bibiću je nedostajalo samo četiri sekunde da ostvari najbolje vreme, cele ove sezone je bio u odličnoj formi i nadamo se da će sve to krunisati novim državnim rekordom”, istakao je Habuš.
MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".
23. 10. 2025. u 07:00
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)