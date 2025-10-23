SVE JE SPREMNO! Jesenji polumaraton 23.novembra u Beogradu

Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš najavio je da se za šesti Jesenji polumaraton, koji će se na ulicama našeg glavnog grada trčati 23. novembra, očekuje obaranje rekorda po broju učesnika.

FotO: Beogradski maraton

- Prošle godine imali smo 4.450 trkača, a ove godine očekujemo da će ih na startu biti više od pet hiljada”, poručio je Habuš.

On je naglasio da bi na taj način 16. put uzastopno, na trkačkim događajima u organizaciji Beogradskog maratona, bio oboren rekord po broju učesnika što predstavlja svojevrstan kuriozitet:

- Uspostavili smo odnos međuosbnog poverenja sa našim trkačima i na to smo zaista ponosni. Svaki put se potrudimo da im omogućimo maksimalan ugođaj na stazi i to je očigledno prepoznato na pravi način. Takođe, ovo je i svojevrsna potvrda da trkačka zajednica u Srbiji raste, postaje sve masovnija i to nas posebno raduje”, rekao je Habuš.

Osim trke na 21 kilometar biće održana i trka na deonici od 10 hiljada metara.

- Jesenji polumaraton organizujemo u saradnji sa našim partnerima iz Srpskog atletskog saveza, a trka na 21 kilometar ujedno će biti i Državno prvenstvo u polumaratonu. Naš najbolji atletičar na srednjim i dugim prugama Elzan Bibić braniće titulu osvojenu prošle godine, a ujedno je najavio i napad na državni rekord koji još od 1998. godine drži Janko Benša i to u vremenu 1:02:15. Pre dve godine Bibiću je nedostajalo samo četiri sekunde da ostvari najbolje vreme, cele ove sezone je bio u odličnoj formi i nadamo se da će sve to krunisati novim državnim rekordom”, istakao je Habuš.