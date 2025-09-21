ITALIJA UBEDLJIVA PROTIV ARGENTINE: Svetski šampion nastavlja pohod ka odbrani zlata
MUŠKA odbojkaška reprezentacija Italije plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je danas u osmini finala u Pasaj sitiju (Filipini) pobedila selekciju Argentine rezultatom 3:0 (25:23, 25:20, 25:22).
Aktuelni šampion sveta je tako nastavio pohod ka odbrani zlata osvojenom 2022. godine kad je u finalu pobeđena Poljska (3:1).
Najefikasniji u selekciji Italije bio je Alesandro Mikeleto sa 15 poena, dok je Juri Romano zabeležio 14. U reprezentaciji Argentine istakao se Lućijano Visentin sa 15 poena.
Odbojkaši Italije igraće 24. septembra u četvrtfinalu Svetskog prvenstva sa pobednikom duela između Belgije i Finske, koji je na programu ove nedelje od 14 časova.
Vredi istaći da su "azuri" jedini poraz na ovoj planetarnom takmičenju doživeli upravo od Belgije (2:3).
