EVROLIGA OVO NE PAMTI! Domaćin utakmice rešio da ne pusti nijednog navijača na tribine

Najnovije vesti iz Evrolige su - nesvakidašnje.

FOTO: Profimedia

Utakmica 20. kola Evrolige između Reala i Makabija igraće se bez prisustva publike, saopštio je danas španski klub.

"Posle sastanka Državne komisije protiv nasilja, rasizma, ksenofobije i netolerancije u sportu, koja je utakmicu proglasila visokorizičnom, Real se pridržava preporuke Nacionalne policije. Novac za karte kupljene za ovu utakmicu biće odmah i automatski refundiran, bez potrebe za bilo kakvim zahtevom od strane kupca. Vlasnicima sezonskih ulaznica povraćaj novca biće uračunat u njihovu cenu za obnavljanje karatih za sledeću sezonu", piše u objavi Reala.

Real u meč ulazi sa učinkom 11-8, a Makabi sa 8-11.

