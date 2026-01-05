ŠOK! KK Crvena zvezda ostala bez trenera koji ih je vodio u pobedi protiv Fenerbahčea u Istanbulu
Tomislav Tomović više nije kao deo stručnog štaba KK Crvena zvezda.
Kako se navodi u saopštenju Zvezde: “Ponuda koju je dobio naš trener se vidi i kao priznanje klubu koji je podržavao Tomovića u nameri da samostalno vodi klub, jer je to u interesu srpske košarke.”
Imao je i Tomović poruku za zvezdaše:
“Sjajne tri godine za mene kao nekog ko je pre svega zvezdaš, pa tek onda bivši igrač i trener u klubu. Hvala predsedniku Drčeliću, menadžmentu, bivšim kolegama i svim ljudima iz stafa na fantastičnoj saradnji. Imali smo trenutke za pamćenje koji ostaju za ceo život. Hvala navijačima Zvezde koji su mi pružili ljubav i podršku, i bili uz nas u teškim, i lepim trenucima. To su najbolji navijači na svetu. I ono što sam na ličnom delu osetio od njih – nikada neću zaboraviti. Hvala im na tome. Zvezdi želim jednu od najuspešnijih sezona u istoriji. Pratiću naravno sve što se dešava, i uvek biti uz Zvezdu. I nadam se da ću se nekada vratiti”, rekao je Tomović.
