DOK MOGU, IGRAĆU ZA SRBIJU: Prekaljeni Miloš Ćuk motivisan da pomogne vaterpolo reprezentaciji i na Svetskom prvenstvu u Simgapuru

MILOŠ Ćuk je motivisan kao napočetku karijere. Trofejni vaterpolista želi da pomogne "delfinima" daposle olimpijskog stignu i do svetskog trona. Prekaljeni as je svestan da ih na SP od 12. do 24. jula ne očekuje nimalo lak zadatak, da jekonkurencija žestoka, ali i da reprezentacija Srbije mora da napadnezlato. Zato je odlučio da nosi najdražu kapicu dok god je potrebannacionalnom timu.

Foto: N.Paraušić

- Kad god se završi neko takmičenje, bar zadnjih godina, kažem da neću više, ali ne mogu sam sebe više da lažem. Bez obzira na dugačku i napornu klupsku sezonu našao sam motiv. Pauza je bila kratka, ali sam ko zna koji put shvatio da je i moja obaveza da budem deo reprezentacije, da nekim svojim primerom mlađim igračima pokažem nešto i nešto da ih naučim. Dok god budem mogao, koliko će to biti ne znam, i dok god budem potreban, ja ću biti deo ovog tima. Jednog dana kada mi se budu zahvalili, biće to je to. Ali i dalje me zovu, pa ćemo videti do kada će to trajati - priča za "Novosti" kapiten Novog Beograda.

Olimpijski pobednici su već nekoliko dana na pripremama u Bangkoku, gde sparinguju sa selekcijom Australije.

- Što se nas tiče, ekipa je u malo izmenjenom sastavu u odnosu na Pariz. Iskreno, nije bilo mnogo vremena za pripreme, za mesec dana nismo mogli nešto specijalno da se pripremimo i uigramo. Sigurno je da su nam ambicije ostale iste i da nas sve odranije obavezuje da napadnemo zlato. Kako ćemo izgledati u Singapuru, videćemo. Nadamo se najboljem, težimo ka najvišem cilju, verujem da će tako i biti - umereni je optimista Ćuk.

Konkurencija na šampionatima planete iz godine u godine sve je žešća, opasne su selekcije i iz senke...

- Sigurno je da SP liči na olimpijski turnir. Po meni, sedam zemalja konkuriše za vrh. Mislim da su dosta izjednačene ekipe, da će nijanse odlučivati. Gledali smo pripremne utakmice drugih selekcija i videli da se manje-više utakmice završavale na gol razlike. Ko god s kim je igrao, to je bilo u egalu. Kvalitet je izjednačen i mislim da će biti po onoj staroj, ko bude više želeo i ko se bude više dao na turniru taj će ga i osvojiti. Verujem da ćemo to biti mi - ističe Ćuk.

Miloš se nada da će ekipa željenu formu dostići do starta šampionata.

- Nadam se da ćemo uspeti neke stvari da definišemo, da budemo precizni u igri i da budemo pravi kada dođu utakmice nokaut faze.

Srbi na šampionatu startuju 12. jula protiv Južne Afrike. Dva dana kasnije igraju sa Italijom, a 16. sa Rumunijom. Pobednik će se plasirati direktno u četvrtfinale, drugi i treći igraju osminu finala.

- Grupa je po meri. Na svakom svetskom prvenstvu u grupi smo sa jednom ekipom iz vrha i sa dve malo, možda u ovom trenutku, kvalitetno slabije selekcije. Videli smo da nam jedino ne leži kada je prva utakmica sa Japanom, da nam je to najgora moguća opcija. Nadam se da će sa Južnom Afrikom biti lakše - kaže Ćuk.

Nameće se i pitanje da li je bolje, zbog pauze, krenuti od osminefinala ili četvrtfinala.

- Nikad nismo kalkulisali, birali protivnika, kao što rade druge selekcije. Mislim da je bolje izboriti direktan plasman u četvrtfinale i onda čekati rivala iz razigravanja. Mislim da ne može da škodi što duža pauza, jer ćemo imati duže pripreme za meč odluke - smatra Ćuk.

Igra je dinamičnija

- KADA su se promenila pravila mislio sam da možda i jeste novi sport, ali posle iskustva sa turnira u Budimpešti, mogu reći da je skoro isto. Možda je igra dobila na nekoj dinamici, manje je plivanja, nema praznog hoda, tako da ima više prave igre. U suštini nisu velike promene u odnosu na ranije - smatra Ćuk.

Samo je napornije

ŠAMPIONAT planete je opet u Aziji.

- Samo je napornije, zbog promene klime, vremenske razlike, put je duži. Ali, kako nama, tako i drugima. Došli smo sedam dana ranije u nameri da se adaptiramo na sve uslove i trebao bi da bude dobro - kaže