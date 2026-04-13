BOMBA U EVROLIGI! Dubai ozvaničio saradnju sa trenerom Luke Dončića!
KK Dubai je smenio Juricu Golemca a sada je poznato ko će voditi tim do kraja sezone.
Naime, selektor Slovenije Aleksandar Sekulić vodiće tim iz Emirata do kraja sezone.
Sekulić je godinama na klupi Slovenije, reprezentacije čiji je lider Luka Dončić.
On će voditi Dubai u ključnoj utakmici sezone, protiv Valensije, gde ekipa ima priliku da se domogne čak i plej-ina Evrolige ukoliko im se poklopi određen rezultat.
