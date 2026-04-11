VELIKI USTUPAK AMERIKE IRANU: Poznato na šta su SAD pristale kako bi se oslobodio Ormuski moreuz

VISOKI iranski izvor izjavio je u subotu da su Sjedinjene Američke Države pristale da oslobode zamrznuta iranska sredstva koja se nalaze u Kataru i drugim stranim bankama, pozdravljajući taj potez kao znak „ozbiljnosti“ u postizanju dogovora sa Vašingtonom u razgovorima u Islamabadu.

Izvor, koji je želeo da ostane anoniman zbog osetljivosti teme, rekao je za Reuters da je odmrzavanje sredstava „direktno povezano sa obezbeđivanjem bezbednog prolaza kroz Ormuski moreuz“, što se očekuje kao ključno pitanje u pregovorima. Nije naveo ukupnu vrednost sredstava koja bi bila oslobođena.

Drugi iranski izvor naveo je da su Sjedinjene Američke Države pristale da oslobode šest milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava koja se nalaze u Kataru.

Za sada nema zvanične potvrde iz Sjedinjenih Američkih Država o odmrzavanju sredstava, dok Ministarstvo spoljnih poslova Katara nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar.

Ovih šest milijardi dolara, prvobitno zamrznutih 2018. godine, trebalo je da bude oslobođeno 2023. u okviru razmene zatvorenika između SAD i Irana, ali su sredstva ponovo zamrznuta odlukom administracije predsednika Džozefa Bajdena nakon napada 7. oktobra 2023. godine na Izrael, koji je izvela palestinska militantna grupa Hamas, saveznik Irana.

Američki zvaničnici su tada istakli da Iran neće imati pristup novcu u doglednoj budućnosti i naglasili da Vašington zadržava pravo da u potpunosti zamrzne sredstva.

Ta sredstva potiču od prodaje iranske nafte Južnoj Koreji i bila su blokirana u južnokorejskim bankama nakon što je predsednik Donald Tramp ponovo uveo sankcije Iranu 2018. godine, tokom svog prvog mandata u Beloj kući, i ukinuo sporazum svetskih sila sa Teheranom o nuklearnom programu.

Prema dogovoru o razmeni zatvorenika iz septembra 2023. godine, uz posredovanje Dohe, novac je prebačen na bankovne račune u Kataru. Razmena je podrazumevala oslobađanje pet američkih državljana zadržanih u Iranu u zamenu za oslobađanje sredstava i puštanje pet Iranaca koji su bili u pritvoru u SAD.

Američki zvaničnici su tada naveli da je novac namenjen isključivo za humanitarne svrhe, odnosno za plaćanje hrane, lekova, medicinske opreme i poljoprivrednih proizvoda koji se isporučuju u Iran, uz nadzor Ministarstva finansija SAD.

(Rojters)