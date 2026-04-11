OVERAVA SE PLASMAN NA EP: Rukometašice sutra u Novom Sadu u poslednjem kolu kvalifikacija dočekuju Ukrajinu

RUKOMETAŠICE će u nedelju (18.00) u Novom Sadu u poslednjem kolu kvalifikacione grupe 5 protiv Ukrajine overiti plasman na EP od 3.do 20.decembra ove godine u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Naše dame su praktično već na Euru, ali je potrebno da i to teoretski potvrde.

Teško je poverovati da Ukrajinke mogu da pobede našu podmlađenu selekciju sa više od 11 golova razlike. A i da se desi čudo, Srpkinje će sigurno biti među tri najbolje trećeplasirane selekcije.

U drugom meču Švedska, koja se plasirala na EP dočekuje Litvaniju.

TABELA: Švedska 10, Srbija 6, Ukrajina 4, Litvanija 0 bodova.