OVERAVA SE PLASMAN NA EP: Rukometašice sutra u Novom Sadu u poslednjem kolu kvalifikacija dočekuju Ukrajinu

Slobodan Krstović

11. 04. 2026. u 11:20 >> 11:44

RUKOMETAŠICE će u nedelju (18.00) u Novom Sadu u poslednjem kolu kvalifikacione grupe 5 protiv Ukrajine overiti plasman na EP od 3.do 20.decembra ove godine u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Naše dame su praktično već na Euru, ali je potrebno da i to teoretski potvrde.

ОВЕРАВА СЕ ПЛАСМАН НА ЕП: Рукометашице сутра у Новом Саду у последњем колу квалификација дочекују Украјину

foto igor marinković

Teško je poverovati da Ukrajinke mogu da pobede našu podmlađenu selekciju sa više od 11 golova razlike. A i da se desi čudo, Srpkinje će sigurno biti među tri najbolje trećeplasirane selekcije.

U drugom meču Švedska, koja se plasirala na EP dočekuje Litvaniju.  

TABELA: Švedska 10, Srbija 6, Ukrajina 4, Litvanija 0 bodova.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart