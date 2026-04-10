PARTIZAN ZA ČAST: Žalgiris stiže u Beograd, prilika za osvetu

Košarkaši Partizana večeras od 20.30 sati dočekuju Žalgiris u meču 37. kola Evrolige.

Biće to prilika da navijači "crno-belih" odaju počast preminulom najtrofejnijem treneru u istoriji kluba Dušku Vujoševiću.

- Vujošević je legenda u Srbiji i u evropskoj košarci, naročito u Partizanu, tužan dan za njegovu porodicu. On je bio veoma dobar trener, stvarao je mnoge generacije - rekao je sadašnji trener crno-belih Španac Đoan Penjaroja.

On je podsetio na debakl protiv Žalgirisa u prvom delu sezone i poraz rezultatom 109:68.

- To je utakmica Evrolige, nije lako da se takmičimo posle ovoliko utakmica. Hoćemo da se takmičimo, igrači se sećaju utakmice sa Žalgirisom u Kaunasu, njima je ovo veoma bitna utakmica - naveo je Penjaroja.

Partizan je posle odlične serije doživeo dva vezana poraza u dva različita takmičenja.

- Veoma je važno da reagujemo, da igramo bolje, da oporavimo naš ritam, ali to nije lako. Igramo dosta utakmica, imamo problema. Jasno je da igramo kod kuće, protiv dobrog tima - istakao je Penjaroja.

