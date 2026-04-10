NA KORAK OD SUPERLIGE: Odbojkaši Ribnice u poslednjem kolu dočekuju Sloven iz Rume

Poslednje, 26. kolo Prve lige Srbije koje bi trebalo da donese konačan rasplet u borbi za plasman u elitu srpske odbojke ali i za opstanak u prvoligaškom rangu na programu je ovog, uskršnjeg vikenda.

Lideru na tabeli, kraljevačkoj Ribnici za ekspresni povratak u društvo najboljih potrebna je pobeda vredna tri boda, 3:0 ili 3:1, protiv Slovena iz Rume. Taj meč zakazan je za sutra, u 18 sati, na parketu nove hale sportova kraj Ibra, a u tabru „musketara“ nadaju se velikoj podršci sa tribina kako bi kroz cilj prošli ispred Novog Pazara koji dočekuje novosadski Dunav Volej.

Parovi 26. kola:Užice-Vranje 1903 2:3, Smederevo Carina-Mladenovac 2:3, Novi Pazar-Dunav Volej, Ribnica-Sloven, Klek Srbijašume-Laki Star, Novi Sad-Kosovska Mitrovica, Spartak(Lj)-Partizan Bač.