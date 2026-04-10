NA KORAK OD SUPERLIGE: Odbojkaši Ribnice u poslednjem kolu dočekuju Sloven iz Rume
Poslednje, 26. kolo Prve lige Srbije koje bi trebalo da donese konačan rasplet u borbi za plasman u elitu srpske odbojke ali i za opstanak u prvoligaškom rangu na programu je ovog, uskršnjeg vikenda.
Lideru na tabeli, kraljevačkoj Ribnici za ekspresni povratak u društvo najboljih potrebna je pobeda vredna tri boda, 3:0 ili 3:1, protiv Slovena iz Rume. Taj meč zakazan je za sutra, u 18 sati, na parketu nove hale sportova kraj Ibra, a u tabru „musketara“ nadaju se velikoj podršci sa tribina kako bi kroz cilj prošli ispred Novog Pazara koji dočekuje novosadski Dunav Volej.
Parovi 26. kola:Užice-Vranje 1903 2:3, Smederevo Carina-Mladenovac 2:3, Novi Pazar-Dunav Volej, Ribnica-Sloven, Klek Srbijašume-Laki Star, Novi Sad-Kosovska Mitrovica, Spartak(Lj)-Partizan Bač.
Preporučujemo
ZVEZDA OBEZBEDILA PLEJ-IN EVROLIGE: Crveno-beli u važnoj utakmici pobedili Asvel
10. 04. 2026. u 22:44 >> 22:54
GROBARI SU OVO ČEKALI! Karlik Džons se izjasnio! Poznat klub u kome nastavlja karijeru!
10. 04. 2026. u 22:47
PENjAROJA NAŠAO UZROKE PORAZA: Ovo je prvi komentar trenera Partizana!
10. 04. 2026. u 22:37
TRIPL-DABL MAŠINA: Jokićevoj dominaciji nema kraja, Nagetsi izgledaju sjajno pred početak plej-ofa!
NA krilima sjajnog Srbina Nagetsi su ostvarili devet vezanih trijumfa, a verovatno će i deseti jer večeras u "Bol arenu" dolazi slabašni Memfis.
08. 04. 2026. u 14:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
Komentari (0)