STIŽE ZAMENA ZA SVETISLAVA PEŠIĆA: Bajern se odlučio za dobro poznato ime

Košarkaški klub Bajern iz Minhena se nalazi u potrazi za naslednikom Svetislava Pešića koji će u penziju na kraju sezone.

FOTO: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

Bavarci su se dali u potragu za naslednikom legendarnog Karija, a jedno ime iskočilo je u prvi plan.

Kako piše izraelski portal ONE, glavni kandidat da nasledi srpskog stručnjaka je Anton Gavel.

Gavel iza sebe ima pet titula šampiona Nemačke i tri kupa kao igrač, a kao trener se već dokazao u Bundesligi – osvojio je titulu 2023. osvojio sa Ulmom, koji je na teren predvodio Jago dos Santos.

Inače, on je igračku karijeru upravo završio u Bajernu, a trenutno sa klupe predvodi Bamberg.

Nema zvanične potvrde još uvek, ali sve ide ka tome da se Gavel vrati u Minhen, ovoga puta u ulozi stratega Bavaraca.

