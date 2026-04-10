STIŽE ZAMENA ZA SVETISLAVA PEŠIĆA: Bajern se odlučio za dobro poznato ime
Košarkaški klub Bajern iz Minhena se nalazi u potrazi za naslednikom Svetislava Pešića koji će u penziju na kraju sezone.
Bavarci su se dali u potragu za naslednikom legendarnog Karija, a jedno ime iskočilo je u prvi plan.
Kako piše izraelski portal ONE, glavni kandidat da nasledi srpskog stručnjaka je Anton Gavel.
Gavel iza sebe ima pet titula šampiona Nemačke i tri kupa kao igrač, a kao trener se već dokazao u Bundesligi – osvojio je titulu 2023. osvojio sa Ulmom, koji je na teren predvodio Jago dos Santos.
Inače, on je igračku karijeru upravo završio u Bajernu, a trenutno sa klupe predvodi Bamberg.
Nema zvanične potvrde još uvek, ali sve ide ka tome da se Gavel vrati u Minhen, ovoga puta u ulozi stratega Bavaraca.
