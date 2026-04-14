KAKVA VEST IZ AMERIKE! Srpkinja izabrana kao deveti pik na draftu
U NBA ligi naši košarkaši su redovna pojava, a od ove godine ponovo imamo predstavnicu i u WNBA. Od naredne sezone srpske boje u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu braniće Anđela Dugalić pošto su je na draftu održanom u noći između ponedeljka i utorka kao devetog pika izabrali Vašington Mistiksi.
Kakvih desetak dana u karijeri Dugalićeve. Srpska reprezentativka je početkom meseca sa svojim UCLA Briunsima postala koledž šampionka, i to u velikom stilu. Briunsi su za čitavu sezonu izgubili samo jednu utakmicu, a u finalu NCAA turnira deklasirali su Južnu Karolinu (79:51). Važnu ulogu u šampionskom pohodu imala je i 24-godišnja Srpkinja.
Iako rođena u Ilinoisu, Dugalićeva nastupa za srpsku reprezentaciju sa kojom je 2021. godine osvjojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu. Pre nego što je iste godine stigla u UCLA, jednu sezonu nastupala je na univerzitetu Oregon, a nakon pet sezona na koledžu došlo je vreme da se oproba u najjačoj ligi sveta.
Tamo gde već neko vreme nemamo predstavnicu. Poslednje naše košarkašice u WNBA bile su Ivon Anderson (Konektikat San) i Tina Krajišnik (Čikago Skaj) 2022. Godinu ranije su LA Sparski izabrali Ivanu Racu, ali nikada nije debitovala za njih.
Mistiksi su jedini prsten osvojili 2019. godine pobedom nad Konektikatom u finalu (3-2), ali od tada nemaju značajnijih uspeha, a u tri od poslednjih šest sezona nisu se domogli ni plej-ofa.
