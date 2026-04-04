Košarka

VIŠE NE SME DA SE DESI GREŠKA: Zvezda nastavlja borbu za plej-in, jedan kiks bi mogao biti koban

Časlav Vuković

04. 04. 2026. u 11:25

CRVENA zvezda je porazom od Partizana (82:89) ozbiljno zakomplikovala situaciju kad je borba za plej-in u pitanju.

ВИШЕ НЕ СМЕ ДА СЕ ДЕСИ ГРЕШКА: Звезда наставља борбу за плеј-ин, један кикс би могао бити кобан

Ipak, klub sa Malog Kalemegdana i dalje drži sve u svojim rukama, ali prava na kiks u poslednje tri utakmice praktično da nema.

Biće teško slaviti u poslednjem kolu u Madridu, no dve utakmice pre meča sa Realom izabranici Saše Obradovića imaju dva susreta koja moraju da dobiju.

Zvezda najpre u utorak dočekuje Pariz, a onda u petak gostuju najslabijem timu u takmičienju Asvelu.

Ukoliko bi crveno-beli pobedili u ta dva meča praktično bi plej-in bio obezbeđen. Direktan plasman u plej-of ne deluje realno i Beograđani moraju da se bore za imaju što bolju poziciju u  plej-inu.

Poraz od Partizana ozbiljno je uzdrmao sve koji vole crveno-bele boje. Ipak, nije i dalje sve izgubljeno, no situacija nije tako dobra kao što je bila do te utakmice.

Raspored Zvezde do kraja osnovnog dela Evrolige:

Pariz - 7. april, 20
Asvel - 10. april, 20.45
Real Madrid - 16. april, 20.45.

