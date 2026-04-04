VIŠE NE SME DA SE DESI GREŠKA: Zvezda nastavlja borbu za plej-in, jedan kiks bi mogao biti koban
CRVENA zvezda je porazom od Partizana (82:89) ozbiljno zakomplikovala situaciju kad je borba za plej-in u pitanju.
Ipak, klub sa Malog Kalemegdana i dalje drži sve u svojim rukama, ali prava na kiks u poslednje tri utakmice praktično da nema.
Biće teško slaviti u poslednjem kolu u Madridu, no dve utakmice pre meča sa Realom izabranici Saše Obradovića imaju dva susreta koja moraju da dobiju.
Zvezda najpre u utorak dočekuje Pariz, a onda u petak gostuju najslabijem timu u takmičienju Asvelu.
Ukoliko bi crveno-beli pobedili u ta dva meča praktično bi plej-in bio obezbeđen. Direktan plasman u plej-of ne deluje realno i Beograđani moraju da se bore za imaju što bolju poziciju u plej-inu.
Poraz od Partizana ozbiljno je uzdrmao sve koji vole crveno-bele boje. Ipak, nije i dalje sve izgubljeno, no situacija nije tako dobra kao što je bila do te utakmice.
Raspored Zvezde do kraja osnovnog dela Evrolige:
Pariz - 7. april, 20
Asvel - 10. april, 20.45
Real Madrid - 16. april, 20.45.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
ITALIJA IPAK IDE NA MUNDIJAL? FIFA je na potezu, očekuje li nas presedan?
02. 04. 2026. u 17:00
SRAMOTA! Evo na kom je mestu Nikola Jokić u MVP trci
03. 04. 2026. u 22:45
PARTIZAN TO NIJE ZAOBORAVIO GRADSKOM RIVALU: Crno-beli žele da osvete Brđanima za ono što se desilo u prvom delu sezone
DERBI 29. kola Superlige stadiona biće odigran na "Stadionu Partizana" gde će crno-beli od 19 časova ugostiti gradskog rivala, ekipu Čukaričkog.
05. 04. 2026. u 07:00
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
04. 04. 2026. u 18:06
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
