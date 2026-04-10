KRAJ! Zvezda otpustila pleja!
Košarkaški klub Crvena zvezda zvanično je objavio na svojim društvenim mrežama da je raskinut ugovor sa Jagom Dos Santosom!
Klub se podužom porukom na svojim društvenim mrežama oglasio povodom odlaska Brazilca.
- KK Crvena Zvezda i naš dosadašnji plejmejker Jago Dos Santos sporazumno su u petak raskinuli ugovor.
Jago Dos Santos je u Crvenu zvezdu stigao tokom leta 2023. godine iz nemačkog Ulma. Sa našim klubom u kome je ostavio značajan trag, osvojio je ABA ligu 2024. godine i bio najkorisniji igrač finalne serije plej-ofa. U crveno-belom dresu osvojio je četiri trofeja: uz ABA ligu, doprineo je i osvajanju dva kupa Radivoj Korać (2024, 2025) i srpskog prvenstva (2024).
Obostranim dogovorom, KK Crvena zvezda nema više nikakvih finansijskih obaveza prema brazilskom beku koji je imao ugovor sa klubom do kraja takmičarske sezone 2026-2027. Sa druge strane, Jago Dos Santos je potpuno slobodan u izboru nove sredine - piše u objavi crveno-belih.
Dodaje se i da je klub zahvalan Brazilcu na svemu.
- Osim velikog doprinosa na parketu, Jago Dos Santos je kao prvi Brazilac u istoriji kluba, ponašanjem van njega i odnosom koji je imao sa našim Zvezdašima, postao važan deo istorije KK Crvena zvezda. Klub ovom prilikom želi puno sreće, zdravlja i uspeha našem Jagu u daljim izazovima koji mu slede u karijeri. Jago, hvala ti na svemu i srećno - zaključuju crveno-beli
Podsetimo, Zvezda je početkom sezone Brazilcu dozvolila da bira novi klub, ali je usled brojnih povreda ključnih igrača odlučila da ga vrati, a sada je definitivno vreme za kraj...
