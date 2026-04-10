Košarka

KRAJ! Zvezda otpustila pleja!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

10. 04. 2026. u 12:32

Košarkaški klub Crvena zvezda zvanično je objavio na svojim društvenim mrežama da je raskinut ugovor sa Jagom Dos Santosom!

КРАЈ! Звезда отпустила плеја!

Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

Klub se podužom porukom na svojim društvenim mrežama oglasio povodom odlaska Brazilca. 

-  KK Crvena Zvezda i naš dosadašnji plejmejker Jago Dos Santos sporazumno su u petak raskinuli ugovor.

Jago Dos Santos je u Crvenu zvezdu stigao tokom leta 2023. godine iz nemačkog Ulma. Sa našim klubom u kome je ostavio značajan trag, osvojio je ABA ligu 2024. godine i bio najkorisniji igrač finalne serije plej-ofa. U crveno-belom dresu osvojio je četiri trofeja: uz ABA ligu, doprineo je i osvajanju dva kupa Radivoj Korać (2024, 2025) i srpskog prvenstva (2024).

Obostranim dogovorom, KK Crvena zvezda nema više nikakvih finansijskih obaveza prema brazilskom beku koji je imao ugovor sa klubom do kraja takmičarske sezone 2026-2027. Sa druge strane, Jago Dos Santos je potpuno slobodan u izboru nove sredine - piše u objavi crveno-belih.

Dodaje se i da je klub zahvalan Brazilcu na svemu.

- Osim velikog doprinosa na parketu, Jago Dos Santos je kao prvi Brazilac u istoriji kluba, ponašanjem van njega i odnosom koji je imao sa našim Zvezdašima, postao važan deo istorije KK Crvena zvezda. Klub ovom prilikom želi puno sreće, zdravlja i uspeha našem Jagu u daljim izazovima koji mu slede u karijeri. Jago, hvala ti na svemu i srećno - zaključuju crveno-beli

Podsetimo, Zvezda je početkom sezone Brazilcu dozvolila da bira novi klub, ali je usled brojnih povreda ključnih igrača odlučila da ga vrati, a sada je definitivno vreme za kraj... 

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

