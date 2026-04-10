KARI, ŠMEKERU! Svetislav Pešić tražio broj prelepe voditeljke...

Aleksandar Ilić

10. 04. 2026. u 12:30

Svetislav Kari Pešić još jednom je pokazao zašto je jedan od najomiljenijih likova u svetu košarke. Nakon pobede Bajerna nad Armanijem iz Milana (94:84), fokus nije bio samo na parketu, već na "performansu" koji je trofejni stručnjak priredio pred predstavnicima medija.

FOTO: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

Sve je počelo pričom o košarci u Nemačkoj, a pretvorilo se u situaciju koja je nasmejala celu salu. Pešić je, naime, upitao novinarku Gaju Akoto da li prati Bundesligu, a kada je dobio odgovor da "pokušava, ali nema uvek vremena", Kari je krenuo u "ofanzivu".

– Ne pratiš Bundesligu? Pa znaš li da je Nemačka svetski šampion i evropski šampion? – upitao je Pešić, aludirajući na neverovatne uspehe nemačke košarke u proteklom periodu.

Ipak, tu se nije zaustavio. Želeći da popularizuje domaće prvenstvo, Pešić je prešao na konkretne korake i uputio direktan poziv novinarki da dođe na predstojeći plej-of Bundeslige.

– Pozivam te da dođeš na plej-of. Daj mi svoj broj telefona, ja ću ga dati mojim ljudima u klubu da to organizuju. Ako želiš, naravno – rekao je Pešić uz osmeh, dok je novinarka, vidno oduševljena, prihvatila poziv nazvavši ga "legendom".

Dok se u Evroligi Bajern bori sa promenljivom formom i trenutno zauzima 13. mesto sa skorom 17-20, u domaćem prvenstvu situacija je potpuno drugačija. Pešićev tim dominira Bundesligom – prvi su na tabeli sa skorom 20-5 i važe za glavne favorite za titulu.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

