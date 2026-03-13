NIKOLA JOKIĆ TONE U MVP TRCI! Srbina na listi prestigao jedan od najtalentovanijih košarkaša NBA lige

Najnoviji presek trke za MVP titulu u NBA ligi doneo je pad Nikole Jokića na listi.

FOTO: AP Photo

Naime, Srbina je prestigao Viktor Vembanjama, te je Nikola sada na trećoj poziciji.

Kako se navodi na sajtu "NBA.com", Vembanjama je poslednjih nedelja podigao formu na još viši nivo i uspeo da se umeša u borbu za najprestižnije individualno priznanje u NBA.

"Francuski košarkaš briljira na oba kraja terena. Osim što je postao jedan od glavnih kandidata za nagradu za najboljeg defanzivca lige, trenutno je i lider NBA po broju blokada. U poslednjih 11 utakmica prosečno beleži čak 4,3 blokade, uz niz dominantnih skakačkih partija od čak sedam mečeva sa dvocifrenim brojem skokova, a rekord u tom periodu iznosi 17", stoji u tekstu. i dodaje se:

"Njegove ofanzivne partije takođe privlače veliku pažnju. Jedna od najboljih utakmica sezone stigla je 5. marta protiv Detroit Pistonsa, kada je ubacio 38 poena uz 16 skokova i pet blokada. Samo nekoliko dana kasnije dominirao je i protiv Boston Seltiksa sa 39 poena i 11 skokova."

updated MVP Ladder:



1. Shai Gilgeous-Alexander

2. Victor Wembanyama

3. Nikola Jokić

4. Luka Dončić

5. Cade Cunningham

6. Donovan Mitchell

7. Jaylen Brown

8. Anthony Edwards

9. Kawhi Leonard

10. Jalen Johnson — NBACentral (@TheDunkCentral) March 13, 2026

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA