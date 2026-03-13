Košarka

NIKOLA JOKIĆ TONE U MVP TRCI! Srbina na listi prestigao jedan od najtalentovanijih košarkaša NBA lige

Новости онлајн

13. 03. 2026. u 16:55

Najnoviji presek trke za MVP titulu u NBA ligi doneo je pad Nikole Jokića na listi.

FOTO: AP Photo

Naime, Srbina je prestigao Viktor Vembanjama, te je Nikola sada na trećoj poziciji.

Kako se navodi na sajtu "NBA.com", Vembanjama je poslednjih nedelja podigao formu na još viši nivo i uspeo da se umeša u borbu za najprestižnije individualno priznanje u NBA.

"Francuski košarkaš briljira na oba kraja terena. Osim što je postao jedan od glavnih kandidata za nagradu za najboljeg defanzivca lige, trenutno je i lider NBA po broju blokada. U poslednjih 11 utakmica prosečno beleži čak 4,3 blokade, uz niz dominantnih skakačkih partija od čak sedam mečeva sa dvocifrenim brojem skokova, a rekord u tom periodu iznosi 17", stoji u tekstu. i dodaje se:

"Njegove ofanzivne partije takođe privlače veliku pažnju. Jedna od najboljih utakmica sezone stigla je 5. marta protiv Detroit Pistonsa, kada je ubacio 38 poena uz 16 skokova i pet blokada. Samo nekoliko dana kasnije dominirao je i protiv Boston Seltiksa sa 39 poena i 11 skokova."

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i "Iranci izađite na ulice"

SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se juče na društvenim mrežama, a preneo ih je hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim. Šta se s njim dogodilo - odgovor je stigao dan kasnije. Živ je i zdrav i kako poručuje na prvoj konferenciji od početka rata - spreman je da borbe privede kraju.

12. 03. 2026. u 22:29 >> 22:37

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
„I JEDAN JE MNOGO“: Udruženje priređivača igara na sreću SPIS pokrenulo program edukacije mladih

„I JEDAN JE MNOGO“: Udruženje priređivača igara na sreću SPIS pokrenulo program edukacije mladih