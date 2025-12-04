SRBIN U PROBLEMU! Nikola Jović opet bez poena
Košarkaši Dalas su upisali treću vezanu pobedu, pošto su na svom terenu pobedili Majami 118:108.
Najbolji kod Dalasa bili su Kuper Fleg sa 22 poena i Entoni Dejvis sa 17 poena i 17 skokova.
Kod Majamija su se istakli Kelel Ver sa 22 poena i deset skokova, Bem Adebajo sa 21 i Tajler Hiro sa 20 poena.
Srpski internacionalac u dresu Majamija Nikola Jović je za šest minuta na terenu upisao dva skoka i jednu blokadu.
Dalas je na 12. mestu Zapadne konferencije sa osam pobeda i 15 poraza, a Majami je četvrti u Istočnoj konferenciji sa 14 pobeda i osam poraza.
Rezultati ostalih utakmica:
Klivlend - Portland 110:122
Orlando - San Antonio 112:114
Atlanta - Los Anđeles Klipers 92:115
Njujork - Šarlot 119:104
Čikago - Bruklin 103:113
Hjuston - Sakramento 121:95
Milvoki - Detroit 113:109
Preporučujemo
TUGA U DOMU VLADE DIVCA! Legendarni košarkaš slomljen zbog gubitka drage osobe
04. 12. 2025. u 08:12
A REPREZENTACIJA SRBIJE? Evo šta je Nikola Jokić rekao o novim "orlovima"
04. 12. 2025. u 07:56
SRBIN JE "ISKASAPLjEN"! Zbog ove fotografije Nikole Jokića bruji košarkaški svet (FOTO)
04. 12. 2025. u 06:27
UDRI, TUCI NE POMAŽE! Prebili Nikolu Jokića, pa se hvatali za glavu, a on... (VIDEO)
04. 12. 2025. u 06:05
JURIMO TREĆI U NIZU! Evo TIP tiketa za četvrtak
PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka!
04. 12. 2025. u 07:10
ZBOG SRBIJE (OPET) ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili huligani iz Bosne!
Bosanski navijači opet su šokirali mnoge.
03. 12. 2025. u 17:13
NEMA DOVOLjNO NAFTE: Prestonica i zapad države BEZ STRUJE - milioni u mraku! Kolaps elektro-mreže u Kubi
MNOGI stanovnici ove države svakodnevno se suočavaju sa nestankom struje koji traje 20 sati ili duže.
03. 12. 2025. u 20:26
Komentari (0)