SRBIN U PROBLEMU! Nikola Jović opet bez poena

Košarkaši Dalas su upisali treću vezanu pobedu, pošto su na svom terenu pobedili Majami 118:108.

FOTO: Tanjug/AP

Najbolji kod Dalasa bili su Kuper Fleg sa 22 poena i Entoni Dejvis sa 17 poena i 17 skokova.

Kod Majamija su se istakli Kelel Ver sa 22 poena i deset skokova, Bem Adebajo sa 21 i Tajler Hiro sa 20 poena.

Srpski internacionalac u dresu Majamija Nikola Jović je za šest minuta na terenu upisao dva skoka i jednu blokadu.

Dalas je na 12. mestu Zapadne konferencije sa osam pobeda i 15 poraza, a Majami je četvrti u Istočnoj konferenciji sa 14 pobeda i osam poraza.

Rezultati ostalih utakmica:

Klivlend - Portland 110:122

Orlando - San Antonio 112:114

Atlanta - Los Anđeles Klipers 92:115

Njujork - Šarlot 119:104

Čikago - Bruklin 103:113

Hjuston - Sakramento 121:95

Milvoki - Detroit 113:109