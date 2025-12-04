Košarka

SRBIN U PROBLEMU! Nikola Jović opet bez poena

Новости онлине

04. 12. 2025. u 08:32

Košarkaši Dalas su upisali treću vezanu pobedu, pošto su na svom terenu pobedili Majami 118:108.

СРБИН У ПРОБЛЕМУ! Никола Јовић опет без поена

FOTO: Tanjug/AP

Najbolji kod Dalasa bili su Kuper Fleg sa 22 poena i Entoni Dejvis sa 17 poena i 17 skokova.

Kod Majamija su se istakli Kelel Ver sa 22 poena i deset skokova, Bem Adebajo sa 21 i Tajler Hiro sa 20 poena.

Srpski internacionalac u dresu Majamija Nikola Jović je za šest minuta na terenu upisao dva skoka i jednu blokadu.

Dalas je na 12. mestu Zapadne konferencije sa osam pobeda i 15 poraza, a Majami je četvrti u Istočnoj konferenciji sa 14 pobeda i osam poraza.

Rezultati ostalih utakmica:

Klivlend - Portland 110:122

Orlando - San Antonio 112:114

Atlanta - Los Anđeles Klipers 92:115

Njujork - Šarlot 119:104

Čikago - Bruklin 103:113

Hjuston - Sakramento 121:95

Milvoki - Detroit 113:109

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ONA JE BUDUĆI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SAD? Trampova omiljena protivnica i jedini demokrata kojeg hvali (FOTO)
Svet

0 0

ONA JE BUDUĆI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SAD? Trampova omiljena protivnica i jedini demokrata kojeg hvali (FOTO)

TOKOM Dana zahvalnosti, Bela kuća je posebno zahvalna jednoj demokratkinji: Grečen Vitmer. Predsednik Donald Tramp i guvernerka Mičigena, koja se često pominje kao moguća predsednička kandidatkinja 2028. godine, razvili su iznenađujuće produktivan i srdačan odnos, što su potvrdila dva zvaničnika Bele kuće i jedan od guvernerovih političkih pomoćnika, piše Politiko .

02. 12. 2025. u 18:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZBOG SRBIJE (OPET) ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili huligani iz Bosne!

ZBOG SRBIJE (OPET) ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili huligani iz Bosne!