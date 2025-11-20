O OVOME BAŠ RETKO GOVORI! Nikola Jokić otkrio kojim NBA zvezdama se divio kao mali

NIKOLA Jokić govorio je za američke medije nakon utakmice protiv Nju Orleans Pelikansa o idolima.

Bio je Jokić još jednom centralna figura, upisao deveti tripl-dabl u sezoni, imao 28 poena 11 skokova i 12 asistencija. Dotakao se nakon meča idola u mladosti.

- Nisam bio opsednut uzorima, ali gledao sam Borisa Diaa, Lamarkusa Oldridža. I Tima Dankana sam obožavao - kazao je najbolji igrač Denvera.

Ne krije da mu prija što je idol mladima.

- Naravno, lepo je imati takav uticaj. Fino je kada vidiš da te momci gledaju i žele da nauče nešto iz tvoje igre.

Inače, Jokić je nedavno otkrio da su mu među omiljanim igračima Peđa Stojaković, Vlade Divac, Trejsi Mekgrejdi.

- Dok sam odrastao to su bili Peđa Stojaković i Vlade Divac, oni su tada bili u NBA. Naravno, tu su Majkl Džordan, Medžik Džonson, pa Šekil O'Nil. Svi ti igrači. Kobi Brajant, Lebron Džejms... Reći ću i Tim Dankan, Dirk Novicki, voleo sam i Trejsija Mekgrejdija - rekao je Jokić.

