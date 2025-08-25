Košarka

SKANDAL POSLE SENZACIJE: Velika tuča košarkaša Argentine i Dominikanske Republike na Amerikupu! (VIDEO)

Новости онлине

25. 08. 2025. u 12:39

Najnovije vesti iz sveta košarke su prilično skandalozne.

СКАНДАЛ ПОСЛЕ СЕНЗАЦИЈЕ: Велика туча кошаркаша Аргентине и Доминиканске Републике на Америкупу! (ВИДЕО)

Screenshot / X

Naime, nakon što je u Nikaragvi košarkaška reprezentacija Dominikanske Republike priredila senzaciju i pobedila Argentinu sa 84:83, došlo je do tuče košarkaša te dve selekcije.

Navodno, pojedini argentinski igrači su uputili rasne uvrede na račun rivala, a ovi su rešili da to odmah reše - pesnicama.

Izbila je velika tuča, a video snimak tog sukoba možete da pogledate i sami:

I, iz drugog ugla...

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŽREB U BELOM DVORU: Vaterpolisti će 13. septembra saznati rivale na Evropskom prvenstvu koje se održava u Beogradu
Ostali sportovi

0 0

ŽREB U BELOM DVORU: Vaterpolisti će 13. septembra saznati rivale na Evropskom prvenstvu koje se održava u Beogradu

ŽREB za Evropsko prvenstvo za vaterpoliste od 10. do 25. januara iduće godine u "Beogradskoj areni" održaće se 13. septembra u Belom dvoru. Tada će "delfini" saznati s kim će igrati u grupi, ali i put koji vodi do pobedničkog postolja. Podsetimo, Beograd će treći put u ovom veku organizovati šampionat Starog kontinenta i Srbije je oba puta, 2006. na Tašmajdanu i 2016. u Areni osvojila zlato.

25. 08. 2025. u 14:49

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA ZAPANJENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)

HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)