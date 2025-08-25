SKANDAL POSLE SENZACIJE: Velika tuča košarkaša Argentine i Dominikanske Republike na Amerikupu! (VIDEO)

Najnovije vesti iz sveta košarke su prilično skandalozne.

Screenshot / X

Naime, nakon što je u Nikaragvi košarkaška reprezentacija Dominikanske Republike priredila senzaciju i pobedila Argentinu sa 84:83, došlo je do tuče košarkaša te dve selekcije.

Navodno, pojedini argentinski igrači su uputili rasne uvrede na račun rivala, a ovi su rešili da to odmah reše - pesnicama.

Izbila je velika tuča, a video snimak tog sukoba možete da pogledate i sami:

PELEA ENTRE DOMINICANOS Y ARGENTINOS.



Esta pelea se formó entre los jugadores, luego de la victoria 84-83 de República Dominicana sobre Argentina en la AmeriCup 2025. pic.twitter.com/uAByb8TWwr — Molusco (@Moluskein) August 24, 2025

I, iz drugog ugla...

🎥El enganchón entre selecciones tras la victoria de la República Dominicana frente a Argentina (84-83) en la AmeriCup. pic.twitter.com/fPlawLcPCF — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) August 25, 2025

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli