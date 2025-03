"SAMO TAKO ĆEMO POKAZATI PRAVO LICE": Janis Sferopulos o meču Cedevita Olimpija - Crvena zvezda

KOŠARKAŠI Crvene zvezde u nedelju od 17 časova gostuju u Ljubljani Cedevita Olimpiji u 22. kolu ABA lige. Pred ovaj meč se oglasio trener crveno-belih Janis Sferopulos.

Grčki stručnjak je svestan da aktuelnog šampiona regionalnog takmičenja očekuje teška utakmica.

- Očekuje nas meč protiv jednog zaista dobrog tima, sastavljenog od grupe sjajnih igrača. Uvek ponavljam jer jeste krucijalno – moramo svih 40 minuta da držimo punu koncentraciju i da se pridržavamo plana i dogovora. Očekujem od svih igrača da daju sve od sebe jer samo tako ćemo pokazati naše pravo lice na terenu - rekao je Sferopulos za klupski sajt.

Zvezdin kapiten Branko Lazić istakao je da ekipu očekuje nezgodno gostovanje.

- Kvalitet pokazuju u oba takmičenja, počev od Evrokupa gde su stigli do same završnice. U tom timu je puno iskustva i kvaliteta i očekujem da zaista pokažemo svoje pravo lice bez padova u igri. Jedino tako ćemo doći do rezultata, važne pobede i dobre uvertire pred izuzetno bitnu utakmicu sa Armanijem - poručio je Lazić.

Podsetimo, Crvena zvezda ima učinak 17-4, a Cedevita Olimpija 12-9.

