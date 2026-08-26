CRNO-BELI BEZ MILOSTI: Rukometaši Partizana u drugom kolu Regionalne lige u Skoplju oduvali Alkaloid

CRNO-BELI su brzo zaboravili Bitolj. Rukometaši Partizana su u drugom kolu grupe A Regionalne lige u Skoplju nadigrali domaći Alkaloid sa 39:31 (17:15). Tako su Beograđani preboleli poraz od Pelistera – 31:35.

Foto Nikola Skenderija

Beograđani su diktirali ritam, a naročito moćni su bili u drugom poluvremenu. Odskočio je Damjanović sa 10 golova. Po osam su dali Lumbroso i Vagner. Sančez se pet puta upisao u listu strelac,a Crngolavac četiri.

U drugom meču grupe A Pelister je u Bitolju oduvao cetinjski Lovćen – 45:33. Slobodna je bila Dubočica.

TABELA: Pelister 4, Partizan 2, Dubočica 2, Lovćen 0, Alkaloid 0 bodova.