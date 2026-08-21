"MAŠINI JE BILO POTREBNO AŽURIRANJE" Oglasio se Kendrik Nan nakon operacije
Košarkaš Panatinaikosa, Kendrik Nan, morao je hitno na operaciju kolena, a sada se oglasio i na društvenoj mreži Instagram nakon što je sve prošlo kako treba.
Propustiće uvodna tri ili četiri kola Evrolige, međutim veru u sebe ne gubi.
"Mašini je bilo potrebno ažuriranje. Učitava se bolja verzija. Božji plan. Ništa me ne može zaustaviti."
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