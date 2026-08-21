Košarka

"MAŠINI JE BILO POTREBNO AŽURIRANJE" Oglasio se Kendrik Nan nakon operacije

Filip Milošević

21. 08. 2026. u 13:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaš Panatinaikosa, Kendrik Nan, morao je hitno na operaciju kolena, a sada se oglasio i na društvenoj mreži Instagram nakon što je sve prošlo kako treba.

МАШИНИ ЈЕ БИЛО ПОТРЕБНО АЖУРИРАЊЕ Огласио се Кендрик Нан након операције

FOTO: Federico Pestellini / PsnewZ / Profimedia

Propustiće uvodna tri ili četiri kola Evrolige, međutim veru u sebe ne gubi.

"Mašini je bilo potrebno ažuriranje. Učitava se bolja verzija. Božji plan. Ništa me ne može zaustaviti."

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSI TRAŽE SINA TRAMPOVOG MINISTRA: Bivši dečko Tejlor Svift na poternici zbog učestvovanja u ratu u Ukrajini

RUSI TRAŽE SINA TRAMPOVOG MINISTRA: Bivši dečko Tejlor Svift na poternici zbog učestvovanja u ratu u Ukrajini