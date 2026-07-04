ENGLEZI U VELIKOM ŠOKU! Evo šta su doživeli pred meč sa Meksikom na Svetskom prvenstvu

Fudbalska reprezentacija Engleske dočekana je zvižducima ispred hotela u Meksiko Sitiju, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

FOTO: Tanjug/AP Photo/Eduardo Verdugo

Fudbaleri Engleske i Meksika odigraće u ponedeljak od dva časa po centralnoevropskom vremenu na stadionu "Asteka" u Meksiko Sitiju meč osmine finala Svetskog prvenstva.

Fudbaleri Engleske su doputovali u Meksiko Siti, a britanski mediji navode da je izabranike Tomasa Tuhela dočekala neprijatna atmosfera. Veliki broj domaćih navijača okupio se ispred hotela u trenutku kada je stigao autobus sa engleskim fudbalerima, navodi Bi-Bi-Si. Dok su jedni skandirali ime Meksika, drugi su zvižducima dočekali reprezentaciju Engleske.

Zbog mogućih incidenata uvedene su pojačane mere bezbednosti. Ulaz u hotel obezbeđivali su pripadnici Nacionalne garde Meksika, dok su policijske snage u opremi za razbijanje nereda bile raspoređene oko objekta.

Fudbalska asocijacija Engleske (FA) je želela da lokacija smeštaja ostane tajna, ali je postojala bojazan da će informacija da dođe u javnost. Dodatni razlog za oprez bio je slučaj reprezentacije Ekvadora, čiji su se igrači pre meča šesnaestine finala SP sa Meksikom žalili Međunarodnoj fudbalskoj federaciji (FIFA) zbog buke ispred hotela. Navijači Meksika su tokom noći koristili sirene, zvučnike i motocikle kako bi ometali odmor ekipe Ekvadora. Meksiko je na kraju slavio rezultatom 2:0.

Engleska je u glavni grad Meksika doputovala dva dana pre utakmice, u skladu sa pravilima FIFA koja propisuju da reprezentacije u nokaut fazi održe deo zvaničnog treninga u gradu domaćinu dan pre meča.

Bi-Bi-Si podseća da engleske fudbalere u Meksiko Sitiju očekuje još jedan ozbiljan izazov - velika nadmorska visina. Meksiko Siti nalazi se na oko 2.240 metara nadmorske visine što može da oteža fizički napor engleskim fudbalerima.

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