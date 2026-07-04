BOMBA U PANČEVU! Železničar doveo fudbalera Đenove, obeštećenje 500.000 evra
Železničar je angažovao veliko pojačanje u napadu. Dres pančevačkog kluba zadužio je 24-godišnji Nigerijac Dejvid Ankej Akpan u transferu vrednom 500.000 evra.
Ankej je potpisao trogodišnji ugovor sa Železničarom u koji stiže iz redova Đenove. Višestruki šampion Italije je u januaru 2024. platio 2.500.000 evra za Ankeja moldavskom Šerifu, u kojem je ostavio sjajan utisak i igrao Ligu šampiona.
Usledile su pozajmice u rumunski Rapid, Virtus Entelu i kiparsku Krasavu, gde je okončao proteklu sezonu.
– Srećan sam što sam ovde. Jedva čekam da vas upoznam i spreman sam da dam svoj maksimum za ovaj tim i za ovaj grb. Želim da budem najbolja verzija sebe u ovom klubu, da pomognem ekipi da napreduje i da kroz to napravim sledeći korak u svojoj karijeri – prvi su utisci novog napadača Železničara, koji po potrebi može da igra i na krilnoj poziciji.
Ankej je visok 191 centimetar, ali ga krasi velika brzina.
– Sebe bih opisao kao brzog igrača, agresivnog na terenu i kao napadača koji postiže golove. Moj omiljeni igrač je Samjuel Eto – dodao je Nigerijac.
Dolazak u Železničar za njega ne predstavlja prvo iskustvo sa srpskim klubovima.
– Kao 18-godišnjam bio sam u Crvenoj zvezdi nekoliko nedelja, ali sam odlučio da odem u švedski Hamarbi. Tamo sam započeo evropsku karijeru – istakao je Ankej.
Dejvid je četvrto pojačanje Železničara ovog leta posle Bilija Džija, Nemanje Zarića i Mamanea Amadua Saba.
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