uživoPRENOS, ALŽIR - AUSTRIJA: Kakav meč, "ludnica" u Kanzasu!
Fudbaleri Austrije i Alžira odigraće meč 3. kola grupe J sa početkom od 04.00.
Austrija - Alžir (drugo poluvreme, 1:1)
Kraj prvog poluvremena!
45' GOOOOOOOL! Alžir stiže do izjednačenja! Belgali je raspalio "raketu" koju golman Austrije nije mogao da odbrani ni u snu, 1:1.
39' Kakva prilika za izjednačenje! Stativa je sprečila Alžirce da dođu do 1:1.
28' GOOOOOOOOL! Marko Arnautović je strelac! David Alaba je poslao precizan centaršut u šesnaesterac. Dočekao ga je fudbaler Crvene zvezde i pogodio donji desni ugao, 1:0.
24' Sada odlaze igrači da se osveže. Pauza za hidrataciju.
19' Baš kao što se i očekivalo. Tvrda utakmica. Uglavnom se sve dešava na sredini terena bez nekih iole opasnijih prilika za postizanje gola.
11' Prvi žuti karton. Dobio ga je fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović zbog neopreznog starta.
1' Meč je počeo!
UOČI MEČA:
Meč odlučuje direktno u borbi za drugo mesto. Bod odgovara i jednima i drugima, jer bi najverovatnije onda i trećeplasirani tim prošao dalje, ali sigurno da obe ekipe imaju svoju računicu i da neće ići na "0:0''.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
KOLUMBIJA I PORTUGAL "RAZOČARALI": Južnoamerikanci završili prvi u grupi, Ronaldo i ekipa idu na Hrvate!
28. 06. 2026. u 03:30 >> 01:26
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
MATEMATIKA JE JASNA: Hrvatima je potreban bod da se plasiraju u nokaut fazu Svetskog prvenstva!
Hrvatska i Gana odigraće jedan od najzanimljivijih mečeva poslednjeg kola grupne faze Svetskog prvenstva, pošto će direktan okršaj u Filadelfiji odlučiti ko nastavlja, i sa koje pozicije, takmičenje iz grupe "L". Afrička selekcija je već na četiri boda i jednom nogom je u šesnaestini finala, dok "kockasti" nemaju pravo na grešku i moraju osvojiti bar jedan poen kako bi prošli dalje.
27. 06. 2026. u 08:00
UZDISALA CELA PLANETA! Najpoznatija hrvatska navijačica polugola stigla na Svetsko prvenstvo! (FOTO)
Izmamila je uzdahe svih obožavaoca i pripadnika muškog pola, navijačica "kockastih" Ivana Knol.
24. 06. 2026. u 07:32
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)