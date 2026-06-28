Fudbal

uživoPRENOS, ALŽIR - AUSTRIJA: Kakav meč, "ludnica" u Kanzasu!

Filip Milošević

28. 06. 2026. u 03:00 >> 01:26

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Fudbaleri Austrije i Alžira odigraće meč 3. kola grupe J sa početkom od 04.00.

ПРЕНОС, АЛЖИР - АУСТРИЈА: Какав меч, лудница у Канзасу!

Foto: AP Photo/Reed Hoffmann

Austrija - Alžir (drugo poluvreme, 1:1)

Kraj prvog poluvremena!

45' GOOOOOOOL! Alžir stiže do izjednačenja! Belgali je raspalio "raketu" koju golman Austrije nije mogao da odbrani ni u snu, 1:1.

39' Kakva prilika za izjednačenje! Stativa je sprečila Alžirce da dođu do 1:1.

28' GOOOOOOOOL! Marko Arnautović je strelac!  David Alaba je poslao precizan centaršut u šesnaesterac. Dočekao ga je fudbaler Crvene zvezde i pogodio donji desni ugao, 1:0.

24' Sada odlaze igrači da se osveže. Pauza za hidrataciju.

19' Baš kao što se i očekivalo. Tvrda utakmica. Uglavnom se sve dešava na sredini terena bez nekih iole opasnijih prilika za postizanje gola.

11' Prvi žuti karton. Dobio ga je fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović zbog neopreznog starta.

1' Meč je počeo!

UOČI MEČA:

Meč odlučuje direktno u borbi za drugo mesto. Bod odgovara i jednima i drugima, jer bi najverovatnije onda i trećeplasirani tim prošao dalje, ali sigurno da obe ekipe imaju svoju računicu i da neće ići na "0:0''.

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