"STRAŠAN" MEČ AUSTRIJE I ALŽIRA! Marko Arnautović strelac, obe selekcije obezbedile ono što su želele!

Fudbaleri Austrije i Alžira odigrali su meč 3. kola grupne faze i na kraju utakmice semafor je pokazivao 3:3.

Foto: AP Photo/Reed Hoffmann

Austrija je povela sredinom prvog poluvremena i to golom fudbalera Crvene zvezde Marka Arnautovića. U samom finišu prvog dela igre Alžir je došao do izjednačenja, te se na poluvremenu otišlo sa nerešenim rezultatom.

U nastavku igre ponovo je Austrija prva pogađala. Sabicer je bio strelac u 55. minutu. Odgovor afričke selekcije stigao je jako brzo. Samo pet minuta su navijači evropske selekcije imali razloga za slavlje pošto je u 60. minutu rezultat poravnat i to golom nekada velike fudbalske zvezde - Rijada Mareza.

Isti fudbaler je doneo veliko slavlje navijačima Alžira a šokirao sve fanove Austrije u četvrtom minutu nadoknade kada je zatresao mrežu. Ipak poslednji napad na meču pripao je evropskoj selekcije i pogodio je - Saša Kalajdžić za 3:3 i tim rezultatom se meč i završio.

Obe selekcije su prošle u nokaut fazu Mundijala.

Austrija - Alžir (kraj meča, 3:3)

Kraj utakmice!

90+6' GOOOL! Saša Kalajdžić donosi Austriji ostanak na Mundijalu i plasman u nokaut fazu takmičenja.

90+4' GOOOOL! Rijad Marez postiže pogodak i šalje izgleda Austriju kući!

77' Malo je splasnula "vatra" na terenu koja je bila u prethodnih 20-25 minuta. Alžir uglavnom drži loptu u svojim nogama i pokušava da dođe do tri boda, ali im za sada to ne uspeva.

68' Pauza za osveženje.

60' GOOOOL! Ludnica u Kanzasu! Samo pet minuta trajala je radost Austrijanaca. Alžir po drugi put na meču stiže do izjednačenja, 2:2.!

2-2 Argelia, justo me perdí el 2do de Austria por estar viendo a Argentina. pic.twitter.com/rW5DoTREsm — La Pelota en La Cabeza 🇦🇲🇦🇷🇺🇸 (@pelota_en) June 28, 2026

55' GOOOOOL! Sabitcer postiže svoj prvi pogodak na ovom Mundijalu! 2:1.

54' Prva opasnija situacija u nastavku. Fudbaler Alžira je iz prve šutirao ka golu Austrije sa nekih 20 metara ali direktno golmanu u naručje.

46' Počelo je drugo poluvreme!

Kraj prvog poluvremena!

45' GOOOOOOOL! Alžir stiže do izjednačenja! Belgali je raspalio "raketu" koju golman Austrije nije mogao da odbrani ni u snu, 1:1.

45+1': 🇩🇿 *1*-1 🇦🇹 / 🇯🇴 0-2 🇦🇷

🇩🇿 GOAL 🇩🇿



Rafik Belghali draws Algeria level with one of the most beautiful goals you will see at this tournament! Leaves Posch and Lienhart in the dust before slamming it above Schlager.#FIFAWorldCup #Mundial2026 #ALGAUT #JORARG pic.twitter.com/n2706dI6yZ — Simo Frigolé 🇩🇪🇦🇷 (@kettusport) June 28, 2026

39' Kakva prilika za izjednačenje! Stativa je sprečila Alžirce da dođu do 1:1.

28' GOOOOOOOOL! Marko Arnautović je strelac! David Alaba je poslao precizan centaršut u šesnaesterac. Dočekao ga je fudbaler Crvene zvezde i pogodio donji desni ugao, 1:0.

24' Sada odlaze igrači da se osveže. Pauza za hidrataciju.

19' Baš kao što se i očekivalo. Tvrda utakmica. Uglavnom se sve dešava na sredini terena bez nekih iole opasnijih prilika za postizanje gola.

11' Prvi žuti karton. Dobio ga je fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović zbog neopreznog starta.

1' Meč je počeo!

UOČI MEČA:

Meč odlučuje direktno u borbi za drugo mesto. Bod odgovara i jednima i drugima, jer bi najverovatnije onda i trećeplasirani tim prošao dalje, ali sigurno da obe ekipe imaju svoju računicu i da neće ići na "0:0''.

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