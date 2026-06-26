Politika

U OPLANIĆIMA I ŽENKA ARKTIČKOG SOKOLA: Klub Kraljevih Sokolara iznenadio predsednika Vučića (VIDEO)

В.Н.

26. 06. 2026. u 19:38

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KLUB Kraljevih Sokolara takođe je prusitan u Oplanićima, a predsednik Perica Miletić pokazao je predsedniku Aleksandru Vučiću ženku Arktičkog sokola.

У ОПЛАНИЋИМА И ЖЕНКА АРКТИЧКОГ СОКОЛА: Клуб Краљевих Соколара изненадио председника Вучића (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Predsednik Kluba je pokazao predsedniku ženku Arktičkog sokola, koji se inače nalazi na grbu Kraljeva! 

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