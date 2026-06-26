Svet

KATAKLIZMA U VENECUELI: Broj žrtava zemljotresa porastao na 920, najmanje 172 ljudi i dalje pod ruševinama

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 06. 2026. u 21:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BROJ poginulih u zemljotresima u Venecueli povećao se na 920, a povređenih na 3.360, saopštio je predsednik Narodne skupštine te zemlje Horhe Rodrigez.

КАТАКЛИЗМА У ВЕНЕЦУЕЛИ: Број жртава земљотреса порастао на 920, најмање 172 људи и даље под рушевинама

Foto: Tanjug/AP Photo/Fernando Vergara

On je rekao da su u zemljotresima srušene ili oštećene najmanje 383 zgrade, kao i da su najmanje 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina, prenose mediji.

Rodrigez je naveo da je u državi La Gvaira, koja je najteže pogođena, raspoređena vojska i savetovao građanima da ne putuju u to područje da bi spasilačke ekipe mogle efikasno da obavljaju posao.

Međunarodna organizacija za migracije saopštila je da bi zemljotresi mogli da pogode do 6,76 miliona ljudi u Venecueli, uključujući oko dva miliona stanovnika Karakasa.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Iako se Venecuela nalazi u blizini nekoliko tektonskih raseda, jaki zemljotresi su u toj zemlji ređi nego u drugim delovima Latinske Amerike, jer se nalazi na području dodira Južnoameričke i Karipske tektonske ploče.

Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodili su tokom noći između srede i četvrtka Venecuelu.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŽENA UBILA MUŽA NA ČUKARICI: Prvi snimci sa mesta zločina

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UPRAVLJANI RAST NASUPROT LINEARNOJ DOBITI: Gde investiraju banke koje menjaju tržišnu dinamiku?

UPRAVLjANI RAST NASUPROT LINEARNOJ DOBITI: Gde investiraju banke koje menjaju tržišnu dinamiku?