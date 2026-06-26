KATAKLIZMA U VENECUELI: Broj žrtava zemljotresa porastao na 920, najmanje 172 ljudi i dalje pod ruševinama
BROJ poginulih u zemljotresima u Venecueli povećao se na 920, a povređenih na 3.360, saopštio je predsednik Narodne skupštine te zemlje Horhe Rodrigez.
On je rekao da su u zemljotresima srušene ili oštećene najmanje 383 zgrade, kao i da su najmanje 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina, prenose mediji.
Rodrigez je naveo da je u državi La Gvaira, koja je najteže pogođena, raspoređena vojska i savetovao građanima da ne putuju u to područje da bi spasilačke ekipe mogle efikasno da obavljaju posao.
Međunarodna organizacija za migracije saopštila je da bi zemljotresi mogli da pogode do 6,76 miliona ljudi u Venecueli, uključujući oko dva miliona stanovnika Karakasa.
Iako se Venecuela nalazi u blizini nekoliko tektonskih raseda, jaki zemljotresi su u toj zemlji ređi nego u drugim delovima Latinske Amerike, jer se nalazi na području dodira Južnoameričke i Karipske tektonske ploče.
Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodili su tokom noći između srede i četvrtka Venecuelu.
(sputnikportal.rs)
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