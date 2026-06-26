ODLUČNO NA "TRIKOLORE": Odbojkaši se sutra na turniru Lige nacija u Orleanu sastaju sa domaćinom, olimpijskim pobednikom Francuskom

JOŠ jedan veoma težak ispit za naše odbojkaše na turniru Lige nacija u Orleanu. Posle Japana (1:3) i Kube (večeras od 20.30) sutra (20.30) će izaći na crtu domaćinu, dvostrukom uzastopnom olimpijskom pobedniku, Francuskoj. Izabranike Georga Krecua u zemlji "galskih petlova" očekuje i duel sa selekcijom SAD, u nedelju od 20.30.

foto volleyballworld.com

Srbi su svesni snage domaćina, ali se uzdaju i u svoje kvalitete. Na ruku im ne ide ni tradicija, jer su u Ligi nacija "trikolore" savladali samo jednom, u "balonu" u Riminiju 2021 (3:2). Ostalih pet okršaja dobili su Francuzi. Biće ovo i prvi okršaj dve selekcije posle tri godine, a u tom poslednjem meču, 2023. u Anhajmu "galski petlovi" su pobedili sa 3:1.

Francuzi nisu dobro startovali u Ligi nacija. U Otavi su posle pobede nad Italijom (3:2), izgubili od Kanade, Turske i Nemačka. Ovog vikenda, na svom terenu su posle velike borbe u pet setova, pobedili Iran (3:2) i Kubu (3:2). "Trikolori" ne igraju u najjačem sastavu, a kod kuće ih predvode Bizar, Matist Eno, Kleveno, Leon, Bojer...

Na svetskoj rang listi Francuska je trenutno sedma, a Srbija deveta. Ali, promene su i te kako moguće, naročito kada je u pitanju naša selekcija, koja ima minimalnu prednost u odnosu na pratioce.

Selektor George Krecu večeras neće moći da računa na primača Lazara Marinovića, a biće zanimljivo videti i koju će postavu poslati na teren. Verovatno će kombinovati kao u Braziliji, kada je zbog teškog rasporeda, tri meča zaredom, odlučio da šansu pruži svim igračima, kako bi rasteretio nosioce igre.

Inače, ovaj vikend već su obeležili Ukrajinci, koji su na turniru u Ljubljani savladali Brazil i Italiju (3:0) i tako nagovestili našima da će im biti tvrd orah u Beogradu.

Raspored

Sreda - 24.jun

Srbija - Japan 1:3

Petak - 26.jun

Srbija - Kuba 20.30

Subota - 27.jun

Francuska - Srbija 20.30

Nedelja - 28.jun

Srbija - Nemačka 20.30