Košarka

ŽELJKO OBRADOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Panatinaikos ostaje bez jednog od najboljih košarkaša?!

Filip Milošević

26. 06. 2026. u 20:35

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Reprezentativac Turske, Džedi Osman, mogao bi ovog leta da napusti Panatinaikos i vrati se u Istanbul, prenose inostrani mediji.

ЖЕЉКО ОБРАДОВИЋ ГЛЕДА И НЕ ВЕРУЈЕ: Панатинаикос остаје без једног од најбољих кошаркаша?!

Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Prema saznanjima iz Turske, Efes je već i poslao ponudu Panatinaikosu.


- Posle odlaska Ergina Atamana iz Panatinaikosa, i Osman je na pragu rastanka sa atinskim klubom. Očekuje se da Efes plati Panatinaikosu obeštećenje, posle čega bi transfer trebalo da bude i zvanično potvrđen – navodi se u tekstu Fanatika.

Da li će stvarno Osman napustiti PAO ili će se desiti neki preokret, saznaće se u narednih nekoliko dana.

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