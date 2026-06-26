ŽELJKO OBRADOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Panatinaikos ostaje bez jednog od najboljih košarkaša?!

Reprezentativac Turske, Džedi Osman, mogao bi ovog leta da napusti Panatinaikos i vrati se u Istanbul, prenose inostrani mediji.

Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Prema saznanjima iz Turske, Efes je već i poslao ponudu Panatinaikosu.



- Posle odlaska Ergina Atamana iz Panatinaikosa, i Osman je na pragu rastanka sa atinskim klubom. Očekuje se da Efes plati Panatinaikosu obeštećenje, posle čega bi transfer trebalo da bude i zvanično potvrđen – navodi se u tekstu Fanatika.

Da li će stvarno Osman napustiti PAO ili će se desiti neki preokret, saznaće se u narednih nekoliko dana.

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