Politika

NE PRESTAJE "ACO, SRBINE": Građani uz skandiranje ispraćaju Vučića iz Oplanića (VIDEO)

В. Н.

26. 06. 2026. u 19:46

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PREDIVAN dan, pun uspeha i veselja se privodi kraju u Oplanićima. Građani predsednika Aleksandra Vučića ispraćaju skandirajući "Aco, Srbine!".

НЕ ПРЕСТАЈЕ АЦО, СРБИНЕ: Грађани уз скандирање испраћају Вучића из Опланића (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Predsednik Vučić je otvorio danas deonicu autoputa Adrani-Preljina, došao u Oplaniće gde ga je more građana dočekalo uz "Aco, Srbine".

Tako i odlazi Vučić, uz isto skandiranje. Ali, samo do sutra. Kada se vidimo svi ispred Narodne skupštine u 18 sati! 

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