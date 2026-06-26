SASTALI SE PUTIN I LUKAŠENKO: Razgovor u četiri oka - bezbednost država glavna tema

PREDSEDNICI Rusije i Belorusije, Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko, sastali su se u rezidenciji ruskog lidera na Valdaju. Predsednici razgovaraju u četiri oka četiri i po sata. Prema navodima beloruskih medija, razgovor iza zatvorenih vrata još traje.

Alexander KAZAKOV / AFP / Profimedia

Kako je rekao portparol Kremlja Dmitrij Peskov, na dnevnom redu su pitanja važna za Saveznu državu, trgovinsko-ekonomska saradnja i regionalna bezbednost.

Razgovori bi mogli da se nastave i u subotu, naveo je portparol.

Podsetimo, do susreta Putina i Lukašenka dolazi nakon nedavnog terorističkog napada Kijeva na autobus sa decom iz Belorusije na teritoriji ruske Brajnske oblasti i u atmosferi sve snažnijih ukrajinskih pretnji Minsku s namerom da se Belorusija uvuče u sukob.

Ranije danas Belorusija je preko Rusije zatražila sednicu SB UN zbog napada u Brjanskoj oblasti.

(sputnikportal.rs)

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