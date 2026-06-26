Svet

ZELENSKI PRETI RUSIJI: Dokazali smo svoju moć, spremni smo za sastanke, ali Moskva mora da napravi korak ka miru

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 06. 2026. u 21:22

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UKRAJINA je izrazila spremnost za moguće sastanke na nivou rukovodstva sa Rusijom i razgovore o okončanju rata, ali i Moskva mora da napravi korak ka tome, izjavio je večeras ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

ЗЕЛЕНСКИ ПРЕТИ РУСИЈИ: Доказали смо своју моћ, спремни смо за састанке, али Москва мора да направи корак ка миру

Foto: AI/Gemini

On je rekao da je Ukrajina dala predloge ključnim partnerima, kao i da smatra da je moguć kraj rata, navodeći da Rusija mora da napravi korak ka miru, preneo je Ukrinform.

-Ukrajinski vojnici svakodnevno dokazuju moć ukrajinske preciznosti, istakao je Zelenski u video obraćanju.

Zelenski je odobrio 40-dnevnu operaciju Službe bezbednosti Ukrajine kako bi uticala na Rusiju da pristane na okončanje rata.

(Tanjug)

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