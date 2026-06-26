PANATINAIKOS NE STAJE: Željko Obradović se pojačava iz Valensije
VRATIO se Željko Obradović u Panatinaikos i krenuo je sa pravljenjem tima za narednu sezonu. Uskoro bi "zeleni" mogli da dobiju novog igrača.
Kako prenosi španski "Enkestando", Atinjani imaju veliku želju da dovedu košarkaša Valensije Branuka Badija.
Senegalac je pre dva meseca produžio ugovor sa španskim timom. Ipak, koliko ga Grci žele pokazuje podatak da je Panatinaikos spreman da plati 1.500.000 za obeštećenje.
Badio će, prema navodima pomenutog portala, sa "zelenim" potpisati trogodišnji ugovor ukupne vrednosti 5.000.000 evra. Eksplozivni bek je bio želja ovog velikana još od sredine minule sezone, a Obradović je po dolasku dao "zeleno svetlo" da se krene u realizaciju.
Ovaj 27-godišnjak je u sjajnoj sezoni Valensije u Evroligi prosečno beležio 11,2 poena, 2,6 skokova i 2,2 asistencije.
Podsetimo, Panatinaikos je već angažaovao Mustafu Fala koji je stigao iz redova najvećeg rivala Olimpijakosa.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
"JASNO SMO OBAVESTILI FIFA!" Iranci zapretili da će na Mundijalu napustiti teren!
26. 06. 2026. u 19:16
PETI MILS NAPUSTIO TENERIFE! Sada na "scenu nastupa" Partizan
26. 06. 2026. u 17:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NORVEŠKA PROTIV TRADICIJE: Francuzi igraju za selektora Dešana
NORVEŠKA i Francuska sastaju se u okviru poslednjeg kola grupne faze Svetskog prvenstva 2026. godine.
26. 06. 2026. u 06:30
UZDISALA CELA PLANETA! Najpoznatija hrvatska navijačica polugola stigla na Svetsko prvenstvo! (FOTO)
Izmamila je uzdahe svih obožavaoca i pripadnika muškog pola, navijačica "kockastih" Ivana Knol.
24. 06. 2026. u 07:32
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)