Košarka

PANATINAIKOS NE STAJE: Željko Obradović se pojačava iz Valensije

Filip Milošević

26. 06. 2026. u 21:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VRATIO se Željko Obradović u Panatinaikos i krenuo je sa pravljenjem tima za narednu sezonu. Uskoro bi "zeleni" mogli da dobiju novog igrača.

ПАНАТИНАИКОС НЕ СТАЈЕ: Жељко Обрадовић се појачава из Валенсије

FOTO: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako prenosi španski "Enkestando", Atinjani imaju veliku želju da dovedu košarkaša Valensije Branuka Badija.

Senegalac je pre dva meseca produžio ugovor sa španskim timom. Ipak, koliko ga Grci žele pokazuje podatak da je Panatinaikos spreman da plati 1.500.000 za obeštećenje.

Badio će, prema navodima pomenutog portala, sa "zelenim" potpisati trogodišnji ugovor ukupne vrednosti  5.000.000 evra. Eksplozivni bek je bio želja ovog velikana još od sredine minule sezone, a Obradović je po dolasku dao "zeleno svetlo" da se krene u realizaciju.

Ovaj 27-godišnjak je u sjajnoj sezoni Valensije u Evroligi prosečno beležio 11,2 poena, 2,6 skokova i 2,2 asistencije.

Podsetimo, Panatinaikos je već angažaovao Mustafu Fala koji je stigao iz redova najvećeg rivala Olimpijakosa.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ODLUČNO NA TRIKOLORE: Odbojkaši se sutra na turniru Lige nacija u Orleanu sastaju sa domaćinom, olimpijskim pobednikom Francuskom
Ostali sportovi

0 0

ODLUČNO NA "TRIKOLORE": Odbojkaši se sutra na turniru Lige nacija u Orleanu sastaju sa domaćinom, olimpijskim pobednikom Francuskom

JOŠ jedan veoma težak ispit za naše odbojkaše na turniru Lige nacija u Orleanu. Posle Japana (1:3) i Kube (večeras od 20.30) sutra (20.30) će izaći na crtu domaćinu, dvostrukom uzastopnom olimpijskom pobedniku, Francuskoj. Izabranike Georga Krecua u zemlji "galskih petlova" očekuje i duel sa selekcijom SAD, u nedelju od 20.30.

26. 06. 2026. u 21:00

Politika
Tenis
Fudbal
Kako je Kalenić pijaca izabrana među najlepše na svetu?

Kako je Kalenić pijaca izabrana među najlepše na svetu?