GOTOVO JE! Poznat i predsednik i novi trener Real Madrida

Predsednik fudbalskog kluba Real Madrid Florentino Peres ponovo je izabran na tu funkciju, pošto je na nedeljnim klupskim izborima pobedio protivkandidata Enrikea Rikelmea.

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"Nastavićemo da radimo kako bi Real Madrid nastavio da osvaja titule i borićemo se do kraja kako bi Real Madrid osvojio 16. trofej u Ligi šampiona. Pokazali ste svoju posvećenost i lojalnost klubu. Real Madrid je pobedio", rekao je 79-godišnji Peres svojim pristalicama na zabavi povodom pobede, oko jedan sat posle ponoći.

Real je kasno noćas saopštio da je, nakon 100 odsto prebrojanih glasova, Peres dobio 21.741 glas, odnosno 65 odsto, a Rikelme 11.814 glasova, odnosno 35 odsto.

"Pobedili smo na svim biračkim mestima i postigli drugi najbolji rezultat u istoriji izbora. To je izvanredan rezultat. I moram vam reći da je moglo biti i bolje jer je skoro hiljadu glasova poslatih poštom poništeno, glasova overenih kod notara, zbog proceduralnih pitanja na koja ćemo se žaliti, jer verujemo da smo u pravu", rekao je Peres.

Peres je vodio Real Madrid od 2000. do 2006. godine, da bi se tri godine kasnije vratio na tu funkciju na kojoj je i danas i na kojoj će ostati do 2030. godine.

Pod njegovim vođstvom, Real je osvojio sedam od svojih rekordnih 15 trofeja u Ligi šampiona, uključujući sedam titula u Primeri i tri Kupa kralja.

Ova pobeda Peresa otvorila je put za povratak portugalskog trenera Žozea Morinja u klub. Morinjo, koji je trenirao Real od 2010. do 2013. godine, bio je jedna od glavnih tačaka Peresa tokom kampanje.

"Ponosni smo što imamo najbolje igrače na svetu, ponosni smo što dočekujemo povratak jednog od najboljih trenera na svetu, Žozea Morinja. I budite uvereni, sa mnom kao predsednikom, Real Madrid je bio, jeste i uvek će ostati u vlasništvu svojih članova", istakao je Peres.

On je takođe rekao da želi da dovede Ibrahimu Konatea iz Liverpula i Denzela Damfrisa iz Intera, pored obećanja da će dovesti još jedno veliko pojačanje koje će biti objavljeno ove nedelje, vredno više od 150 miliona evra.

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Ovo su bili prvi izbori za predsednika Reala na Kojima je Peres imao protivkandidata. On nije imao protivkandidata na izborima 2009, 2013, 2017, 2021, 2025. godine,

Rikelme je čestitao Peresu na izboru i prihvatio rezultate izbora, ali je i nagovestio da će razmotriti ponovnu kandidaturu.

"Za nas, ovo nije kraj, ovo je početak. Real Madrid neće provesti još 20 godina bez izbora", rekao je Rikelme.