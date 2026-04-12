EFIKASNIJE JE OD MNOGIH SREDSTAVA: Sipajte ovo u WC-šolju i bakterije nestaju za tren oka

WC-ŠOLjA je jedno od mesta u domu koje se koristi svakodnevno, ali se vrlo često ne čisti na način koji je zaista efikasan. Iako na prvi pogled može delovati čisto, unutrašnje površine WC-a idealno su okruženje za razvoj bakterija, neprijatnih mirisa i tvrdokornih naslaga koje se ne uklanjaju običnim ispiranjem.

Upravo zbog toga stručnjaci upozoravaju da površinsko čišćenje nije dovoljno i da je dubinska dezinfekcija neophodna barem jednom nedeljno.

Zašto klasična sredstva često ne pomažu?

Unutrašnjost WC-šolje pogodna je za stvaranje takozvanih biofilmova - slojeva različitih bakterija koje se međusobno povezuju i čvrsto prijanjaju uz porcelan. Ovi slojevi ne samo da uzrokuju mrlje i neprijatan miris, već mogu sadržati i potencijalno štetne mikroorganizme. Problem je u tome što većina standardnih sredstava za čišćenje deluje samo na površini, dok bakterije ispod naslaga ostaju netaknute.

Izbeljivač, koji se najčešće koristi, može uništiti deo mikroorganizama, ali često ne uspeva da prodre dublje u biofilm. Zbog toga se naslage brzo vraćaju, a WC-šolja zahteva sve češće čišćenje. Upravo ovde na scenu stupa rešenje koje deluje drugačije i temeljnije.

Stručnjaci preporučuju ovo kao moćno, a blago sredstvo za dezinfekciju

Vodonik-peroksid, poznatiji kao hidrogen, prema rečima stručnjaka za čišćenje, jedno je od najpotcenjenijih sredstava za higijenu doma. Ova bezbojna tečnost ima snažna oksidaciona svojstva koja omogućavaju razgradnju organskih mrlja i bakterija. Za razliku od izbeljivača, hidrogen može da prodre dublje u naslage i razbije strukturu biofilma.

Kada dođe u kontakt sa nečistoćama, vodonik-peroksid oslobađa kiseonik u vidu sitnih mehurića, koji omekšavaju tvrdokorne naslage i olakšavaju njihovo uklanjanje. Na taj način WC-šolja se čisti temeljno, bez dugotrajnog ribanja i bez neprijatnih isparenja koja mogu iritirati disajne puteve.

Kako pravilno koristiti hidrogen za dubinsko čišćenje?

Za ovu metodu potreban vam je troprocentni vodonik-peroksid, koji se može pronaći u apotekama ili supermarketima. Dovoljno je da u WC-šolju sipate oko 240 mililitara hidrogena i ostavite da deluje približno 20 minuta. Za to vreme, sredstvo će početi da razgrađuje bakterije i naslage koje se nalaze ispod površine.

Nakon toga, WC-šolju je potrebno samo blago očistiti četkom i isprati vodom. Rezultat je vidljivo čistija, dezinfikovana i osvežena WC-šolja. Stručnjaci preporučuju da se ovaj postupak ponavlja jednom nedeljno kako bi se održala dugotrajna higijena bez upotrebe agresivnih hemikalija.

